Mener Ropstad ikke er den samlende lederen KrF trenger

Nordland KrF vil ha Hans Olav Syversen som ny partileder etter Knut Arild Hareide.

– Kjell Ingolf er godt likt i Nordland, og han er en dyktig politiker som vi verdsetter høyt. Men etter å ha diskutert hvem som kan føre partiet videre i den situasjonen vi er i nå, mener vi at det er behov for fornyelse, sier fylkesleder Ingelin Noresjø.

Fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø. Foto: Gisle Forland / NRK

Hun mener prosessen rundt partiets retningsvalg og at KrF nå går inn i regjering har kostet både for partiet og Ropstad.

– Han har gjort en formidabel jobb i forhandlingene, men noen er skeptiske til måten en del ting ble gjort på. Og derfor trenger vi en ny leder nå, sier Noresjø.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra Kjell Ingolf Ropstad selv.

Bollestad ut

Nordland KrF vil ha sin fylkesleder som 1. nestleder i KrF, mens Kjell Ingolf Ropstad er foreslått som 2. nestleder.

Dermed skyves Olaug Bollestad ut av partiledelsen, hvis Nordland får bestemme.

– Det var helheten som gjorde at fylkesstyret valgte å sette meg opp mot Olaug. Det betyr ikke at vi har noe imot henne, men partiet er ganske splittet og vi trenger fornyelse. Vi må ha en ledelse som representerer bredere over hele landet, og som heller ikke har vært så tett på prosessene i høst.

Valgkomiteen tar imot alle innspillene til ny ledelse, før landsmøtet velger ny partileder i april.

– Opp til valgkomiteen

Fungerende leder i KrF, Olaug Bollestad mener både Hans Olav Syversen og Kjell Ingolf Ropstad er egnet som partileder, men hun foretrekker sistnevnte.

Fungerende leder i KrF, Olaug Bollestad. Foto: Trond Vestre / NRK

– De er begge gode og kloke folk, som mange har tillit til. Heldigvis er det valgkomiteen og så landsmøtet som skal velge, og det er en stor jobb, sier Bollestad.

– Vil du oppfordre til å samles om Ropstad?

– Jeg har pekt på Ropstad, men det er lov til å ha ulike meninger. Det viktigste er at når valget er tatt, så må vi samles om den som er leder.

Flere vil ha Syversen som partileder

Også i Hedmark vil fylkeslederen at Hans Olav Syversen tar over som partileder.

– Etter Ropstads abortutspill er han ikke den samlende kandidaten partiet trenger, sier Oluf Maurud i Hedmark KrF til Aftenposten.

I Telemark er fylkesleder Erik Næs først og fremst lei seg for at Hareide ikke lenger er partileder. Han sier til avisa at både Syversen og Ropstad er aktuelle kandidater til å bli leder, i tillegg til Bollestad hvis hun ønsker å være kandidat.

Fylkeslederen i Akershus sier til Aftenposten at han reagerer på måten abortloven ble brukt av Ropstad.

– Han sto i front for et prosjekt som halvparten i partiet ikke ønsket. Ropstad er dessverre ikke samlende nok, sier Arne Willy Dahl til avisa.

Hans Olav Syversen. Foto: ODD NAUSTDAL /KRF

Hans Olav Syversen skriver i en sms til NRK at det ikke er aktuelt for han å bli ny partileder i KrF. Han ber partiet slutte opp om Ropstad som ny leder.

Etter det NRK erfarer er Syversen aktuell som statssekretær.

Tilbud om å bli statssekretær

I helga takket fylkeslederen i Nordland nei til å bli statssekretær i den nye regjeringen.

– Det er familiære forhold som gjør at det ikke passer akkurat nå. Jeg har ingen motvilje mot å gå inn i regjeringa, selv om jeg selvfølgelig synes det er problematisk med et samarbeid med Frp. Men jeg har akseptert at landsmøtet har valgt den retningen, sier Ingelin Noresjø.