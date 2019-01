Da Erna Solberg (H) tirsdag presenterte sin utvida regjering på Slottsplassen, ble de 22 statsrådene møtt av både jubel og protester.

Blant annet hadde abort-demonstranter kledd seg ut som kvinner fra den dystopiske «The Handmaid's Tale»-serien. I serien blir alle fruktbare kvinner tvunget til å jobbe som fødemaskiner for styremaktene.

I hvite kyser og røde kapper, viste de sin avsky mot abortendringene som Roptad har kjempet gjennom. De mener kvinner mister grunn­leggende rettigheter med KrF i regjering.

– Det hadde selvfølgelig vært kjempegøy å bare få applaus, men jeg har forståelse for at den politiske plattformen vår også skaper negative reaksjoner, kommenterte Ropstad da han fikk nøkkelen til sitt nye departement.

– Jeg var veldig stolt da jeg så de fire kvinnelige partilederne på Slottsplassen, så å si at regjeringa er kvinnefiendtlig, er jeg veldig uenig i, sa Ropstad.

– Litt mye storm

Det vekket også engasjement i befolkninga da det ble kjent at Norges nye barne- og familieminister ikke skulle ha ansvar for likestillingsfeltet, som de siste tiåra har tilhørt Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde.

– Jeg har jo lest avisene, og syns det stormer litt mye rundt enkelte saker. Først fikk jeg kjeft for at jeg skulle bli likestillingsminister, så fikk jeg kjeft for at jeg ikke blir det, men jeg håper at jeg blir bedømt for det jeg faktisk kommer til å gjøre som barne - og familieminister.

Trine Skei Grande (V) får ansvaret for likestillingfeltet som kulturminister. Ifølge Ropstad skulle han «gjerne hatt ansvar for likestillingsfeltet også».

– Men vi hadde et stort ønske om å styre trospolitikken, så jeg forstår at vi ikke kunne få alle postene.

På Slottsplassen fikk Kjell Ingolf Ropstad utdelt mange blomster og regnbueflagget, som er et symbol for skeives rettigheter. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Urimelig mye tyn

På spørsmål om Ropstad også kommer til å være statsråd for skeive familier, svarte Ropstad klart:

– Ja, for absolutt alle barn og alle familieformer, og jeg skal kjempe mot diskriminering mot homofile.

– Jeg håper folk dømmer det jeg gjør ut fra de neste dagene og åra. Jeg ønsker å være statsråd for alle familier.

– Kjell Ingolf Ropstad har fått urimelig mye tyn som går på person og ikke sak, og det synes jeg er trist. Han er en fin og raus fyr som kan bekle alle statsrådposter, selv om jeg er uenig med ham i flere saker, skriver leder for Venstres homonettverk, Frie Venstre, Petter Toldnæs i en sms til NRK.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gleder seg over at partiet har fått tre statsråder, selv om han helst hadde sett at KrF søkte samarbeid med Ap og Sp. Du trenger javascript for å se video. Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gleder seg over at partiet har fått tre statsråder, selv om han helst hadde sett at KrF søkte samarbeid med Ap og Sp.