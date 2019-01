Ropstad vil ikke gå i homotog: – Vi lever i et fritt land

Ropstad stilte i kveld opp i Debatten på NRK1.

I den nye regjeringen som ble presentert i dag overtok Trine Skei Grande (V) ansvaret for likestillingfeltet som kulturminister. Ropstad har sagt at han gjerne skulle hatt ansvaret for dette feltet også, og fikk spørsmål om han vil delta i paraden slik forgjengerne hans har gjort.

– Jeg har ikke gått i Pride, og har ikke tenkt til å gjøre det. Det er ikke sånn at man må gå i tog for å stå opp for homofiles rettigheter. Jeg har tenkt til å bruke jobben min til det. Jeg har ikke behov for å gå i tog, man kan vise med ord og handling menneskers rett til å være seg selv, sier Ropstad.

Han sier han er uenig i enkelte av kampsakene til arrangøren FRI, som fjerning av sexkjøpsloven og forslaget om å åpne for surrogati, men fastholder at han vil kjempe mot diskriminering gjennom og for homofiles rettigheter.

– I utgangspunktet kunne jeg gått i tog, men vi lever i et fritt land, og jeg håper på forståelse og respekt for at man heller ikke må gå i tog, sier Ropstad.

Leder i Viken KrFU, Simen Bondevik, vurderte å forlate partiet da det ble klart at KrF ville søke regjeringsmakt. Han håper Ropstad ombestemmer seg, og viser til et bilde av Knut Arild Hareide og Ropstad i fakkeltoget for tros- og livssynsfrihet i november 2017.

Ifølge VG blir Ropstad den første ministeren fra departementet som dropper paraden siden 2005, da Laila Dåvøy (KrF) var barne- og familieminister.

Støtter regjeringens politikk

I forrige uke beklaget Ropstad sin egen formulering om tvillingabort: «Hvis du klarer å bære frem ett barn, klarer du to også.»

Nå sier han at sitatet burde vært helt annerledes, og at han burde vært bedre forberedt.

– Poenget var at hvis man bærer på tvillinger og har sterkt ønske om å bære frem ett barn, må samfunnet klare å legge til rette for at man også kan klare å bære frem to, sier han.

Ifølge Ropstad har ikke KrF et klart standpunkt rettet mot abortloven idag. Han sier KrF ønsker et lovverk som løfter frem menneskeverdet i større grad.

– Jeg har ikke fasit på det heller. Vi har ikke det eksakte svaret. Skal man erstatte lovverket, må det grundig utredes. Det er et krevende etisk dilemma. Jeg står på dagens abortlov, sier han.

På spørsmål om han mener homofile par bør få adoptere, sier Ropstad at han stiller seg bak regjeringens politikk.

I KrFs partiprogram står det at partiet vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne. Ropstad mener det ikke er diskriminerende.

– Det betyr at vi ønsker å skape trygge familier. En far og en mor er godt utgangspunkt. Neste setning anerkjenner at noen velger ulike former, og vi anerkjenner det, sier Ropstad.