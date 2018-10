Avviser at Solbergs abort-frieri var et soloutspill

– Høyres stortingsgruppe har gitt Erna og partiledelsen fullmakter til å drøfte sensitive områder med KrF, deriblant abortloven, sier Helleland.

Bakgrunnen for utspillet er at statsminister Erna Solberg (H) for to uker siden sa at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, hvis KrF ønsker seg inn i hennes regjering.

Solberg sa at hun både er villig til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, og er åpen for endringer i loven som gir rett til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer, omtalt i paragraf 2c.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom det fosteret har Downs syndrom.

Statsminister Erna Solberg har sagt til KrF at hun er villig til å forhandle om abortloven, dersom KrF velger et regjeringssamarbeid med Høyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Bred oppslutning i stortingsgruppa

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With sa til Dagbladet at «abortutspillet framstår som et soloutspill som mangler forankring i partiet og i partiledelsen».

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland avviser denne kritikken, og sier at abort-spørsmålet var oppe til diskusjon i stortingsgruppa lenge før Solbergs utspill.

– Dette er et av temaene vi tok opp lenge før det ble et tema i den offentlige debatten, og det har fått bred oppslutning i stortingsgruppa. Sånn er det i Høyre: Vi klarerer ting med stortingsgruppa, drøfter ting og gir Solberg og partiledelsen fullmakter.

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, avviser at Solbergs abort-frieri til KrF var et soloutspill. Foto: David Krekling / NRK

– Hvorfor sier du dette nå, like før KrFs veivalg skal besluttes?

– Det er riktig å signalisere at vi er villige til å snakke om viktige saker med KrF. Partiet står jo overfor et skjebnevalg, og hvis de plutselig skulle gå til rød side får vi ikke forhandlet om dette i det hele tatt.

– Bør det du sier nå kunne endre KrF-ernes syn på eventuell regjeringsdeltakelse?

– Vi er i hvert fall åpne for å forhandle om dette, mens andre partier, som Arbeiderpartiet, har sagt at de ikke ønsker å berøre det i hele tatt. Vi kjenner jo KrF gjennom forhandlinger i mange år, og vi har alltid stått på for KrFs hjertesaker.

– Et strategisk utspill

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam, mener at det Helleland nå sier er et strategisk utspill fra Høyre.

– For Høyre handler det nå om å få oppmerksomhet rundt det som står på spill, nemlig regjeringsmakten. Og da er denne problemstillingen om abort et kort de mener kan få tvilende KrF-ere på de gjenstående årsmøtene til å velge den blå siden.

– Venstre og FrP har markert at de ikke er villige til å stramme inn loven. Betyr det at det ikke vil la seg gjennomføre?

– Høyres logikk er at alle partier må bidra til at KrF, etter et så vanskelig valg, må få et betydelig gjennomslag. Poenget er å vise at det kun er med en slik regjering at de kan forvente å få endringer i abortloven for KrFs tilhengere.

Kaller abort-utspill et lokketilbud

Solbergs abort-utspill har mottatt kritikk fra flere hold.

Blant annet sa politisk kommentator i Dagbladet, Marie Simonsen, at det er smakløst å bruke abortloven som et forhandlingskort i regjeringsspørsmålet med KrF.

Venstrevennlige KrF-politikere sier at de kun anser utspillet for å være et lokketilbud som ikke synes å være forankret i dagens regjering.

Solberg selv har avvist at abort-utspillet var et trekk for å påvirke KrFs skjebnevalg 2. november, og har sagt at det var et svar på en utfordring fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Før helgen ble det kjent at Ropstad hadde en dialog med Høyre før han utfordret statsministeren om abort.