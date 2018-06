Riksadvokaten ber om krisemøte med politijuristene

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil be om et møte med fagforeningen til landets politijurister, skriver nettstedet rett24.no.

Årsaken er NRK-avsløringene om et stadig økende arbeidspress ved påtaleenhetene til flere av landets politidistrikter.

Saker blir liggende urørt

Interne bekymringsmeldinger som NRK har fått tilgang til, tegner et dramatisk bilde av deler av politiet etter politireformen.

Underbemanning gjør at ansatte varsler om at grove saker blir liggende i over ett år.

Også saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt, ifølge bekymringsmeldinger.

I en fersk tilsynsrapport retter Statsadvokatene i Oslo også krass kritikk mot Øst politidistrikt, fordi alvorlige straffesaker blir liggende på vent.

Samtidig viser en ny undersøkelse NRK har gjort at det blir gitt strafferabatt i mer enn hver femte norske tingrettsdom.

Riksadvokaten bekymret

SLÅR ALARM: Sverre Bromander representerer over ett tusen politijurister over hele landet, og er misfornøyd med det økende arbeidspresset. Foto: Olav Døvik / NRK

«Med de beskrivelser som nå gis fra politijuristenes side vil jeg straks over sommeren be om et nytt møte med Bromander idet det kan synes om utviklingen går feil vei», skriver Busch i en e-post til rett24.no.

Sverre Bromander, leder for fagforeningen Politijuristene i Juristforbundet, er svært bekymret over situasjonen.

– Det er krise, og det er på mange måter en varslet krise. Nesten hver gang vi snakker med tillitsvalgte, får vi høre at det ikke ser bra ut. Folk er usikre og mister troen på arbeidet sitt. Ekstra mange erfarne jurister slutter nå. Alle politidistriktene har det vanskelig, har Bromander tidligere uttalt til NRK.

Les også: Overgrepssaker mot barn blir liggende i flere måneder uten etterforskning

Busch til NRK: – Viktig at situasjonen endres

Busch opplyser til NRK at det er planlagt at møtet med fagforeningen til politijuristene skal holdes etter sommerferien, 22. august.

– Situasjonen virker bekymringsfull. Politijuristenes arbeid skal være preget av prioritering, kvalitet og effektivitet, sier Busch til NRK.

– Kan du som riksadvokat leve med at situasjonen er som den er?

– Det er ikke et spørsmål om hva jeg kan leve med eller ikke. Det som er viktig er at situasjonen endres. Politijuristene har en viktig funksjon i demokratiet, sier Busch.