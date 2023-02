Det er den årlige prisveksten fra januar 2022 til januar 2023 som er på 7 prosent. Det var ventet at den ville ligge på cirka 6,5 prosent.

– Det er mye. Vi må tilbake til 80-tallet for å finne tall i den størrelsesordenen, så det er et høyt tall, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NRKs Nyhetsmorgen.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank sier at prisveksten var høyere enn hva markedet hadde forventet på forhånd.

– Selv om vi har sett tegn på bedring, er dette en kraftig påminnelse om at inflasjonsfaren ikke er over.

Han mener tallene øker sannsynligheten for at vi får to rentehevinger før sommeren. En i mars og en i juni.

– Dette er selvsagt dårlige nyheter for alle med høye boliglån, sier han.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

De viktigste årsakene til den høye prisveksten er fremdeles utviklingen i strøm- og matvareprisene.

Fra januar i fjor til januar i år steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 12,0 prosent

I januar i år økte også prisene på biler mye som følge av en avgiftsendring.

– Bred og sterk prisoppgang

I KPI justert for avgiftsendringer og det man kaller energivarer (KPI-JAE) er prisveksten på 6,4 prosent i løpet av det siste året.

– Og det er nok en ny rekord. Vi har aldri sett en så sterk prisvekst med denne indikatoren siden vi begynte å lage den i 2001, forteller Kristiansen.

Forrige toppnotering var på 5,9 prosent.

Prisen på strøm og matvarer er noen av årsakene til veksten. Foto: NTB/NRK

Økningen skjer til tross for at prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 10 prosent fra desember 2022 til januar 2023. Likevel var strømprisene 15,4 prosent høyere i januar 2023 enn i januar 2022.

– Vi ser fortsatt en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester når vi sammenligner mot januar i fjor, sier Espen Kristiansen.

Strømstøtten bidro riktignok til å dempe tolvmånedersendringen med 1,1 prosentpoeng. Uten strømstøtte ville tolvmånedersendringen for KPI vært på 8,1 prosent i januar.

– Håndtert bedre enn fryktet

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, tror i likhet med sin kollega på to rentehevinger før sommeren.

– Vi har sett lenge at det er en veldig bred prisoppgang på mange varer og tjenester. Det virker som om den prisdynamikken vi har i norsk økonomi nå er litt mer alvorlig enn vi hadde håpet på, sier han til NRK.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Trøsten fra Olsen er likevel at tilstanden i norsk økonomi er svært god nå.

– Tilstanden er fortsatt veldig god, overraskende god, gitt det som har skjedd med priser og renter, kommenterer Olsen.

Han påpeker at arbeidsledigheten fortsatt er lav og at boligprisene har stabilisert seg.

– Så langt ser det ut til norsk økonomi og norske forbrukere har håndtert høyere priser og høyere renter bedre enn fryktet. Det er kanskje en av grunnene til at renta må opp mer enn det man hadde trodd for å dempe prisveksten, legger han til.