Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen

Regjeringen har jobbet med lovforslaget siden i høst, og mandag ble det presentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

Forslaget gjelder alle plagg som dekker ansiktet. For eksempel nikab, masker og finlandshetter. Det gjelder ikke hodeplagg som hijab, caps eller lue.

– Ansiktsdekkende plagg kan hindre god kommunikasjon og læring, sier Røe Isaksen på pressekonferansen.

– Hører ikke hjemme i Norge

I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom.

Selv om dagens forslag kun gjelder barnehager og utdanningsinstitusjoner, mener Per Sandberg (Frp) dagens forslag er et velkommen etter.

– Det er et klart og tydelig budskap om at dette er noe vi ikke aksepterer. Vi oppfatter det som kvinneundertrykkende, og det hører ikke hjemme i Norge, sier Sandberg.

Straff?

Eventuelle straffereaksjoner er ikke avgjort.

– Konsekvensene hvis man bryter denne loven, er det hver enkelt institusjon som må bestemme seg for. Men det må være klart på forhånd, sier Røe Isaksen til NRK.

I dag er det mulig med lokale forbud. Forslaget innebærer forbud i hele landet. Det skal sikre likebehandling og forutsigbarhet for den enkelte og utdanningsinstitusjonene, mener regjeringen.

Bredt politisk flertall

Ap, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen.

Et selvoppnevnt integreringsutvalg med partier fra både venstresiden og sentrum i norsk politikk, initiert av tankesmia Agenda, la i høst fram sine forslag til en bedre integreringspolitikk.

Utvalget, som har vært ledet av SVs Bård Vegar Solhjell, ville blant annet forby nikab ved offentlige institusjoner og jobbe mot hijab i norsk skole.

Nikab er et marginalt problem i integreringssammenheng, reagerte Linda Noor i den minoritetspolitiske tankesmia Minotenk.

Kontroversiell ansettelse

Islamsk Råd ansatte i vår Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. Hasic bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.

Det fikk norsk-somaliske Abdullahi Mohamed Alason til å reagere.

– Jeg trodde det var en litt for tidlig 1. april i dag og jeg stiller spørsmål om det var lurt å gjøre det i en tid hvor samfunnet er så splittet. Vi burde heller se på hva som kan samle oss, ikke det som kan skape avstand, sa Alason til NRK.

Stilte opp i Debatten

Hasic forsvarte bruken da hun som første kvinne stilte opp i en norsk tv-debatt iført det heldekkende ansiktsplagget.

– Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye. Motepress, skjønnhetspress og kroppspress, noe som er et økende problem i verden rundt, ikke bare i Norge, sa hun under debatten.

NRK har vært i kontakt med Leyla Hasic om lovforslaget. Hun ønsket ikke å kommentere denne saken i dag.