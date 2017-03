Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes

Den nyansatte administrasjonskonsulenten Leyla Hasic (32) i Islamsk Råd Norge (IRN) har markert seg i samfunnsdebatten som en sterk forsvarer av det heldekkende ansiktssløret, skriver Klassekampen.

Generalsekretær Mehtab Afsar mener det viktigste er hva Hasic har i hodet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ifølge stillingsbeskrivelsen skal oppgavene hennes være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift. Hun vil ikke kommentere ansettelsen overfor avisen, men viser til generalsekretær Mehtab Afsar i IRN.

– Hva et menneske har i hodet er viktigere enn det de har på hodet, sier Afsar til Klassekampen. Han mener ansettelsen viser at IRN har en åpen holdning.

Nyansettelsen kommer etter et ønske fra Kulturdepartementet og IRN om at organisasjonen skulle bli flinkere til å ivareta oppgavene som paraplyorganisasjon, fremme samhold blant muslimer og deres tilhørighet til det norske samfunnet.

Regjeringen startet i fjor høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen – og et forbud kan være på plass i løpet av året.

Leyla Hasic fikk en del oppmerksomhet da hun stilte opp i Debatten på NRK med nikab o september i fjor. Det skal ha vært første gang en kvinne stilte opp med nikab i en norsk TV-debatt.

– Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye. Motepress, skjønnhetspress og kroppspress, noe som er et økende problem i verden rundt, ikke bare i Norge, sa hun under debatten.