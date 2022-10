Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag)

– I iveren sin etter ein «livssynsnøytral» skule, gløymer kommunedirektøren at kvar einaste elev og tilsett i Sogndalskulen – inkludert han sjølv – har eit livssyn, og at det heilt konkret er ein kristen og humanistiske arv som ligg til grunn for opplæringslova. Derfor finn ein ikkje omgrepet «livssynsnøytral» verken i opplæringslova eller i ulike rundskriv frå kunnskapsdepartementet. At kristne ungdommar som inviterer til møte for å mellom anna snakke om Bibelen og kristen tru ikkje berre blir sende på gangen, men faktisk heilt ut på jordet – fordi nokon kan bli «krenkte» av deira tru – er heilt uhøyrt. Til gjengjeld er det storsinnet at elevane som vender det andre kinnet til, tek med seg paraply på skulen og held lagsmøte på utandørs grasmatta.

Margrete Bjørge Katanasho, Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganiasjoner (LNU)

– Barn og unge bør få samlast om det dei trur på og brenn for. At kommunen grip inn på denne måten, er leitt. Tal frå Ungdata-undersøkinga viser at det kvart år sidan 2015 har vore ein nedgang i kor mange som trivst på skulen. Same undersøking finn også at det er stadig fleire som kjedar seg på skulen, og at fleire no enn før skulkar. Årsakene er så klart komplekse, men med eit slikt bakteppe burde i alle fall skulane leggje til rette for at barn og unge kan organisere seg på skulen. Barn og unge har organisasjonsfridom. Det er det god grunn til: gjennom organisasjonslivet får barn og unge moglegheit til å utvikle og utfordre seg sjølv, i fellesskap med andre, samtidig som dei lærer seg at stemma deira betyr noko. Derfor bør skulane også opnast for demokratisk og frivillig barne- og ungdomsaktivitet, ikkje stengje dørene for det.

Aslak Berntsen Husby, Elevorganisasjonen

– Viss det har nokon som har vorte krenkt av denne hendinga er det elevane som organiserte ei religiøs samling i friminuttet. Skulen, som institusjon, skal vere nøytral, men ved å forby frivillig praksis av livssynet sitt har ein jo ikkje skapt ein tryggare skulekvardag for nokon religiøse elevar. Ja, kanskje ikkje alle elevane var ein del av bønnesirkelen, men dette er jo ei fantastisk moglegheit for å skape god diskusjon mellom elevar om praksis av religion i kvardagen. Det er rett og slett skuffande å sjå at skulen først og fremst tyr til forbod før ein går til dialog med elevane. Eg håpar kommunen og skulen revurderer avgjerda si, og jobbar for ein tryggare skulekvardag, også for elevar som ønskjer å praktisere religionen sin ein dag i veka.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Praksisen til kommunedirektøren fører til mindre mangfald og eit mindre livsynsåpent samfunn – stikk i strid med det både Storting og regjering har uttalt at er målet. Eg ønskjer ein skule som tør å vise kva eit livssynsope samfunn er. Ein skule som lærer elevar til å leve i eit mangfald av meiningar og trusuttrykk. Ein skule som byggjer opp under frivillig elev-engasjement. Ein skule som løftar trusfridom, forsamlingsfridom og ytringsfridom høgt. Ikkje ein nervøs, krampesekulær skule som prøver å børste alle trusuttrykk under teppet.