Regjeringen legger fram sine påskeråd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet anbefaler fredag at strenge innreiserestriksjoner opprettholdes inntil videre, i første omgang til midten av april, skriver de i sin vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet.

De anbefaler også at det ikke gis unntak for innreise- og karantenebestemmelser for toppidrettsutøvere.

Klokken 13 skal justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie holde pressekonferanse om koronasituasjonen og påskeferien, der de vil presentere sine råd og tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK fredag at det viktigste er at man følger smittevernsreglene - ikke hvor i landet man er under påsken.

– Hvis man følger de samme rådene og rutinene som man følger hjemme, har lite kontakt med folk, så betyr det mest. Ikke hvor man er. Men det aller viktigste er at man ikke tar ferie fra smittevernsrutinene sine, sier han.

Anbefaler ikke hytteforbud

På regjeringens pressekonferanse tirsdag varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen jobbet med oppdaterte råd og tiltak for årets påskeferie.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med en reprise av fjorårets hytteforbud, svarte Solberg:

– Det kan godt hende vi ender i en anbefaling om hjemmepåske i enkelte hytteområder, ikke hytteforbud. Noen har hytte, andre av oss har ikke det. Vi skal til Bergen.

Nakstad sier til NRK at de ikke vil anbefale hytteforbud.

– Men det er gitt tydelige signaler fra regjeringen om at man ikke skal reise utenlands i påskeferien, og man har anbefalt at studenter som sitter i utlandet blir på studiestedet sitt, sier Nakstad.

Vaksineforsinkelser

Torsdag ble det kjent at AstraZeneca nok en gang har gitt beskjed om at de ikke klarer å levere som lovet. Norge får opptil én million færre doser av vaksinen denne våren.

Samme dag ble det kjent at Norge og flere andre land har stanset vaksineringen, etter flere rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger av vaksinen.

FHIs anslag tidligere i uka var at de fleste over 65 år ville være ferdigvaksinert innen midten av mai. Nå må vaksinekalenderen revideres på nytt, og det er ventet at FHI vil komme med en oppdatert versjon i løpet av dagen.

– Siden leveransene med AstraZeneca-vaksine er betydelig redusert i tiden fremover vil vaksinasjonstempoet reduseres noe, men ikke mye, skriver Sara Watle ved Folkehelseinstituttet til NRK i en e-post.

Til nå er over 230.000 nordmenn fullvaksinert, men smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm tror ikke landet kan gjenåpnes før alle over 45 år har tatt vaksinen.