Påskeferien er for mange første muligheten til å få en forsmak på vår og varme i Europa. En mulighet mange har benytta seg av de siste åra.

Sånn ser det ikke ut til å bli i år.

– Det er nesten ikke reisende eller ruter. Sammenligna med normalsituasjonen er den nærmest ikke-eksisterende, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff om nordmenns reiseplaner for påska.

Både SAS og Norwegian flyr til utlandet i sommer, men forteller om lite trykk på flygingene. De som reiser tror de stort sett har eiendommer de vil se til eller andre nødvendige ærender. Foto: Rainer Prang / NRK

Flere fly til Spania

Ei undersøkelse gjort av YouGov for Europeiske Reiseforsikring viste at 168.000 nordmenn planla å reise utenlands i vinterferien.

For påskeferien er det ikke gjort en lignende undersøkelse.

– Jeg tror nok færre ønsker å dra nå. Situasjonen har tilspissa seg, sier kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland og peker på de høye smittetallene mange har om dagen.

Men både Norwegian og SAS har flyginger til blant annet Spania i påska.

– Det er nok ikke snakk om ferieturister. De som flyr nå er personer som har eiendommer der og skal ned for å se til dem, sier John Eckhoff.

– For mange reiser

29. januar stengte Norge så godt grensa for reisende. Likevel mener regjeringa det er for mange som drar inn og ut av landet. Tall fra Avinor viser at 40.000 har reist til utlandet siden slutten av januar.

Derfor jobbes det nå med å stramme til innreisereglene enda mer.

En av tingene som diskuteres er om også nordmenn må være ti dager på karantenehotell etter utenlandsturer.

– Vi gjør jo nå den jobben om hva slags regler vi kan sette for å holde flere i karantenehotell. Særlig hvis du reiser på unødvendige feriereiser til utlandet i påsken, for det har vi anbefalt sterkt mot at folk ikke gjør, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Norgesferie

For reisebyrået Berg-Hansen er vanligvis påsken en travel tid. Men også der opplever de at folk følger rådene som er gitt om å droppe utenlandsturen.

– Vi opplever at det er norgesferie som gjelder. Folk er opptatt av hvor det er greit å reise, sier kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed.

– Det blir nok hytteferier og nære ferier i år, fortsetter hun.

Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen sier det virker som folk har forstått at de ikke kan reise på ferie til utlandet. Foto: Berg-Hansen

Kommer anbefalinger

Klokka 13 fredag kommer helsemyndighetene med sine råd for påskeferien.

– Det viktigste for alle å huske er hva man gjør når man har fri, enten det er helg eller ferie, sier Espen Naktstad i Helsedirektoratet.

Til vinterferien var mange av landets hyttekommuner redde for at folk fra smitteområder ville ta med seg viruset til fjellet og smitte lokalbefolkningen.

I dag meldte blant annet Oslo om det høyeste antallet smittede så langt i pandemien.

– Det er en generelt råd vi har gitt lenge om å begrense unødvendige reiser og ha minst mulig kontakt med andre i den fasen vi er i nå. Det vil også gjelde i påskeferien, sier Nakstad.

Selv om det kan friste med sol og varme i påska, så må nok de fleste vente ei stund til før de kan reise til Syden. Foto: Petter Strøm / NRK