Solberg om importsmitten: – Vi har vært litt for tillitsbaserte

– Vi gjør jo nå den jobben om hva slags regler vi kan sette for å holde flere i karantenehotell. Særlig hvis du reiser på unødvendige feriereiser til utlandet i påsken, for det har vi anbefalt sterkt mot at folk ikke gjør, sier Solberg til NRK.

NRK møter statsministeren ett år etter at Norge ble stengt ned.

Siden starten av pandemien har regjeringen måttet tåle kritikk fra opposisjonen for manglende kontroll på nettopp importsmitten.

Det var vinterferie-turister som startet pandemien i Norge, og til tross for strenge tiltak har det mer smittsomme britiske viruset også blitt dominerende i Oslo de siste ukene.

Helsepersonell i smittevernutstyr møtte Ryanair-flyet fra Bergamo da det landet på Torp 11. mars i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen

Erna Solberg trekker frem at ett av problemene har vært at folk ikke overholder karantenereglene:

– Jeg mener vi kunne gjort mer tidligere for å sørge for at folk overholdt karantene, for det er det som er det viktigste virkemiddelet. Det er viktig å huske at grunnen til at smitte spres i Norge er ikke de som kommer inn til Norge – det er adferden vår mellom mennesker.

– Så er nok utfordringen vår at vi har vært kanskje litt for tillitsbasert i noen deler. Det viser seg nok at alle som har kommet til Norge, både nordmenn og arbeidsinnvandrere, ikke alltid har fulgt smittevernreglene godt nok, sier Solberg.

– Et myndighetsansvar

Da britiske myndigheter varslet om et nytt mutert viruset 20. desember i fjor, gikk det fem uker før Norge stengte grensene på nytt 28. januar.

En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at de muterte virusvariantene som nå skaper store utbrudd flere steder i landet, kan kobles til importsmitte i perioden 18–31 januar.

Det er for enkelt å bare skylde på at folk ikke følger reglene, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Å ha skikkelige ordninger som sikrer at de som kommer inn i landet følger reglene, er et myndighetsansvar, sier Støre til NRK.

Ikke system: For mange som har kommet inn i landet uten å bli fulgt opp, mener Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De seriøse store arbeidsgiverne som har arbeidsinnvandrere har mange ganger klart å gjøre dette på en god måte, men det er altfor mange som har kommet inn uten at de har blitt fulgt opp, uten at de har vært i noe system som sikrer at de tester seg og tar det ansvaret som de har.

Ville ikke stengt skoler og barnehager

Solberg trekker frem ett punkt når NRK spør om ting som kunne vært gjort annerledes 12. mars for ett år siden: stengingen av skoler og barnehager.

– Det er mange ting vi helt sikkert kunne gjort annerledes, rett og slett fordi vi nå vet mye mer.

– For eksempel ville vi ikke stengt ned barnehager og barneskolen, med den kunnskapen vi hadde om å kunne drive på grønt, gult og rødt-systemet, sier Solberg.

– Men det er klart at hvis vi ser på andre land som før ikke stengte ned barnehager og barneskoler, så har de nå i møte med det muterte viruset faktisk gjort det, fordi vi ser tallene på smitte blant barn og unge.

– Så det er litt avhengig av akkurat når du står og ser og tenker dette kunne vi gjort annerledes.