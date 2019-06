Reagerer på Gilde-annonse: – Skjønner at forbrukerne blir provosert

«Står det Gilde på pakka, skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra», står det i annonsen, som blant annet er trykket i Aftenposten, VG og Dagbladet torsdag.

Kvelden før hadde Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» dokumentert vold, mishandling av dyr og andre kritikkverdige forhold ved alle de 13 grisefarmene som var blitt besøkt.

Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet oppfordrer kjøttprodusentene til å være nøkterne i markedsføringen.

– Jeg skjønner godt at forbrukerne blir opprørt og provosert når de ser den reklamen dagen etter det som var i nyhetene. Produsenter skal være forsiktige med å garantere noe 100 prosent, for det skal de kunne dokumentere fullt ut etterpå, sier Haugseth.

Haugseth mener forbrukerne må kunne stole på det produsentene sier, og advarer mot å dra påstandene for langt.

– Dette er en sak som er i grenseland mellom Mattilsynet og Forbrukertilsynet. Vi vurderer alltid fortløpende om vi skal gå inn i den typen saker. Vi følger nøye med på denne typen markedsføring, og vil vurdere om vi skal gå nærmere inn i saken, sier hun.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

– Usmakelig

– Dette virker jo veldig usmakelig i dobbelt forstand. Dette må ha kostet masse penger. Hvor har de pengene vært de siste fem årene? De kunne ha blitt brukt på bedre dyrevelferd, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Arne Vatnøy / NRK

Hun påpeker at Nortura politianmeldte en av sine egne produsenter på grunn av det som kom frem i dokumentaren.

– Dette er pinlig. Rett og slett dobbeltkommunikasjon. Vi tror man bør ha respekt for publikum, og dette er noe folk vil avsløre. Store konserner bør ta dette på alvor ved å jobbe med dyrevelferden fremfor å reklamere for noe som alle ser at ikke stemmer.

– På vegne av norske forbrukere blir jeg jo litt sint, fordi jeg føler meg bedratt. Jeg føler at Nortura og Gilde lyver for oss forbrukere, sier Kleveland.

– Tillitsbrudd

Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura, som eier varemerket Gilde, sier de har fått mange reaksjoner på annonsen.

Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura. Foto: Privat

– Det forstår vi. Grunnen til at vi velger å gjøre det er at det som ble vist i går, og som vi har visst en stund, det er så brutalt og alvorlig at for oss er det en tidsregning før og etter det Brennpunkt viste, sier hun.

Vaag sier Nortura har klare rutiner og holdninger, og understreker at avvik får konsekvenser.

– Dette er et tillitsbrudd fra næringens side. Det er alvorlig. Vi står for det som står i reklamen. Velger du Gilde, skal det være trygt. Hvis vi finner slike avvik, skal det ikke inn i Gilde-porteføljen. Det er viktig for oss å garantere for forbrukeren, sier Vaag.