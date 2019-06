Endrer grillreklamen fra gris til grønnsaker etter avsløringer

Onsdag publiserte NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». I fem år har Norun Haugen undersøkt norsk svineproduksjon med skjult kamera. Opptakene dokumenterte en rekke kritikkverdige forhold, og viste flere griser som er syke og ikke får behandling, griser som har for lite høy i bingene og bønder som bruker vold mot grisene sine.

Nå tar også dagligvarekjedene grep.

Flytter fokuset

Butikkjeden Kiwi har valgt å begrense fokuset på svineprodukter i sine kampanjer nå mot sommeren og grillsesongen.

– Det som framkom i dokumentaren er helt uakseptabelt, og gjorde sterkt inntrykk på oss i Kiwi, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi.

Butikkjeden velger heller å fokusere på frukt og grønt, i tillegg til burgerserien «Dagens Burger». I tillegg har kjeden annonser for fersk fisk, som grillaks.

– Vi aksepterer ikke at dyr behandles dårlig, og forventer at leverandørene tar tak. Dette har vi kommunisert tydelig til leverandørene, sier Helgesen.

– Vi er spente på hvilke utslag dette gir på salget, men det er ingen tvil om at dette gjorde inntrykk både på oss og kundene våre.

VILLE UNDERSØKE: Norun Haugen mener kjøttnæringen over for lang tid har fått fremstille hvordan dyr i norske fjøs blir behandlet. BAK LUKKEDE DØRER: Haugen forsøkte å være snill mot dyrene når hun var alene med dem. Hun mener volden mot dyr filmen viser har fått utvikle seg fordi «alt skjer bak lukkede dører». UNDERCOVER: Med skjult kamera på brystet gikk hun undercover i et titalls gårder og slakterier i Norge. Prosjektet har tatt fem år. FUNNENE: Filmen viser flere griser som er syke og ikke får behandling, griser som har for lite høy i bingene og griser som blir slått av bøndene. TØFT: Undercoverprosjektet gikk hardt inn på Nourn Haugen (29). Over tid merket hun hvordan inntrykkene gjorde henne følelsesmessig avstumpet. Hun mener det samme skjer med bønder i næringen. GRISELIV: Dokumentaren viser bilder fra innsiden av norsk svineproduksjon. Dette bildet er ett av de mildere utklippene fra filmen.

– Helt uakseptabelt

I en SMS til NRK skriver kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny at det er for tidlig å si om Brennpunkt-dokumentaren påvirker salget av svinekjøtt. Hynne presiserer likevel at det som framkom i dokumentaren er helt uakseptabelt.

– For oss er utvalg viktig, og vi skal til enhver tid tilby det kundene vil ha, også nå i denne situasjonen. Vi har blant annet rikelig med fisk, vegetarprodukter, grønnsaker, burgere og andre grillprodukter, skriver Hynne.

– For tidlig å si

Dagligvarekjeden Norgesgruppen har ingen planer om å endre noen av sine reklamekampanjer for kjøtt i kjølvannet av dokumentaren.

– Hva som skjer fremover med årets grillkampanjer er for tidlig å si, og avgjøres av den enkelte kjede, sier Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Når NRK spør hvilket ansvar REMA 1000 mener de har for høyt forbruk og lave kjøttpriser, svarer kommunikasjonsdirektør Mette Fossum på e-post:

«REMA 1000 er opptatt av et bærekraftig norsk landbruk som leverer høy kvalitet og god dyrevelferd. Vi skal alltid være konkurransedyktige på pris til forbruker, men går aldri på kompromiss med pris til bonde, kvalitet eller dyrevelferd.»