Bollestad varsler oppvask: – Jeg er sint og skuffet

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» benytter seg av skjulte videoopptak som er gjort over flere år. De utgjør den mest omfattende undercover-dokumentasjonen av industrielt landbruk i Norge noensinne.

Til sammen 13 gårder og fem slakterier er besøkt i perioden 2013-2016.

– Et grusomt syn

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) varsler oppvask etter å ha sett dokumentaren.

– Dette var et grusomt syn. Jeg ble både sint og skuffet, fordi jeg hadde forventet noe annet av bøndene. Det første jeg skal gjøre er å kalle inn næringen i neste uke, sier hun.

Bollestad viser til dyrevelferdsprogrammet som ble innført etter en rekke uanmeldte tilsyn i 2016, og vil vite hvorfor lover og retningslinjer ikke følges opp.

– Vi forventer det politisk, kunder forventer det, og bønder forventer dette av sine kollegaer. Dette er et tillitsbrudd av dimensjoner, og de som ikke følger dette eller mener at dette ikke er viktig, har ingenting i næringen å gjøre. Da er de ikke i stand til å ha dyr, sier Bollestad.

Venstres landbrukspolitiske talsperson, André N. Skjelstad, krever en full gjennomgang av dyrevelferden.

– Dette var virkelig vondt. Når man ser den håndteringen av dyr må jeg si at jeg stiller meg noen spørsmål om holdningene hos enkelte av svineprodusentene, for dette var virkelig ugreit, sier han.

Nortura har allerede anmeldt sin egen produsent for det de kaller «uakseptable brudd på dyrevelferdsloven» etter å ha sett dokumentaren. Mattilsynet slår også fast at opptakene viser klare lovbrudd.

Norun Haugen filmet i skjul på innsiden av norske grisefjøs i fem år. Foto: Piraya film

– Vondt å se

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen sier hun kjenner igjen holdningene fra norsk landbruk og svineproduksjon.

– Det er vondt å se. Jeg er ikke veldig overrasket, fordi vi har lenge sett at det er dårlige holdninger i svineindustrien. På en måte er jeg lettet for at dette kommer frem, sier hun.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Arne Vatnøy / NRK

Kleveland mener prisen på svinekjøtt må opp, og at hele systemet må endres slik at næringen ikke må produsere mest mulig kjøtt for minst mulig penger.

– Det aller viktigste mener vi er at myndighetene, regjeringen og landbruksdepartementet, tar grep og endrer målsettingene for svineproduksjonen fra å produsere mye og billig til å produsere mindre og med bedre dyrevelferd.

– Vi har absolutt tro på bedring, men dette er ikke noe som kan overlates til den enkelte bonde, sier Kleveland.

Vil ha kameraovervåking i slakteriene

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH skriver i en pressemelding at de mener det er på tide med kameraovervåking i norske slakterier.

– Med offentlig tilgjengelige opptak vil det gi forbrukerne og opinionen et realistisk bilde av hva dyr blir utsatt for. Det vil også kunne være et godt verktøy for å avdekke og rettsforfølge direkte lovbrudd, sier veterinær og NOAH-leder Siri Martinsen.

Martinsen mener voldsbruken ikke er overraskende.

– Masseproduksjon av dyr medfører vold mot dyr. I landbruket utsettes dyr for en rekke inngrep som de naturlig nok prøver å motsette seg, sier hun.

Alle som er filmet med skjult kamera har sett sin egen medvirkning. Ingen av dem ønsket å kommentere det som fremkommer i filmen.

I studio: Norun Haugen, Frank Gander (redaktør i NRK), Nortura, Norges Bondelag, Mattilsynet og kommentator Joacim Lund. Programleder: Martin Fjørtoft Du trenger javascript for å se video. I studio: Norun Haugen, Frank Gander (redaktør i NRK), Nortura, Norges Bondelag, Mattilsynet og kommentator Joacim Lund. Programleder: Martin Fjørtoft

Bondelaget: Uakseptabelt

Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier han tar avstand fra voldsbruken som kommer frem i dokumentaren.

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Foto: NORGES BONDELAG

– Det er bondens ansvar å sørge for at dyr behandles godt og at regelverket følges, og bønder som velger å ikke ta dette ansvaret har ingen plass i denne næringa, sier han.

Bartnes viser til at svinenæringen har iverksatt et dyrevelferdsprogram etter at opptakene er gjort, og ønsker åpenhet blant på norske gårder. Han mener inntrykket som skapes i dokumentaren ikke gjelder for hele næringen, men understreker at lovbruddene er uakseptable.

– Vi forventer at lovbruddene på dyrevelferdsregelverket som vises på filmen, følges opp av det systemet vi har, med Mattilsynet som tilsynsorgan. Filmen dokumenterer ikke at det gjelder for hele næringen. Vi har over 2000 svineprodusenter i Norge, sier han.