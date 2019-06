Næringens svar på grisedokumentar: Anmeldelse mot filmskaperne og kritikk

– Å gå inn i et fjøs, eller et hjem, eller et annet sted, med skjult kamera og skjult mikrofon, er det verste et menneske kan bli utsatt for.

Grisebonde og leder for Norsvin i Sørvest, Bjørn Ståle Bekkeheien, kjenner til mye av innholdet i kveldens Brennpunkt-dokumentar, «Griseindustriens hemmeligheter», som er produsert av Piraya Film.

– Det er noe NRK og alle andre burde ta avstand fra. Selvfølgelig får de vist masse dårlig. Vi vet ikke om de har fremprovosert noe, sier han.

Bonde og Norsvin-leder, Bjørn Ståle Bekkeheien, reagerer på bruken av skjult kamera. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mishandling og regelbrudd

I dokumentaren går Norun Haugen undercover på flere gårder gjennom flere år for å avdekke forhold i norske grisefjøs. Hun kaller seg ikke aktivist og er ikke med i noen dyrevernsorganisasjon. Men hun avdekker omfattende vold mot griser og brudd på dyrevelferdsregler.

Norun Haugen med skjult kamera. Foto: Piraya film / NRK

– Det er noen bønder som ikke har forholdt seg til lover og regler, og det er synd, sier Bekkeheien.

– Det gjør vondt å se dyr lide. Ingen bønder liker å se det.

Han er imidlertid imot metodene som er brukt, selv om han erkjenner at avsløringene kanskje ikke kunne kommet uten.

– Man kunne nok ikke avdekket det uten, men likevel så synes jeg vi skal ha tillit til hverandre. Tillit til matproduksjon og til produsentene, sier Bekkeheien.

Anmelder filmselskapet

Bonde Jonny Thu, som har vært omtalt i NRK tidligere, reagerer enda sterkere på det som kommer frem. Han har i dag anmeldt filmselskapet og Norun Haugen til politiet.

– Jeg har anmeldt henne og filmselskapet for brudd på dyrevelferdslovens paragraf fire og fem som handler om hjelpeplikt og varslingsplikt. Jeg har også anmeldt henne for aktiv dyremishandling, noe hun selv har erkjent.

Bonde Jonny Thu anmelder filmskaperne. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I dokumentaren erkjenner Haugen at hun etter hvert slo dyrene selv. I et klipp tar hun en spegris og slår den inn i en vegg for å bedøve den. Etterpå skulle strupen vært kuttet. Det skjedde ikke.

– Jeg ble sjokkert over alt jeg var i stand til å gjøre, sier hun i filmen.

– Det er ikke unntak for journalister eller andre når det gjelder mishandling av dyr, sier Thu.

Han mener det er Mattilsynet sin oppgave å avdekke og gripe inn når man står overfor brudd på dyrevelferdsloven. I dokumentaren vises det at Haugen underveis i prosessen sender anonyme bekymringsmeldinger til Mattilsynet.

Men Thu erkjenner at det som kommer frem i filmen ikke er akseptabelt.

– Det er helt uakseptabelt, og det er ikke sånn det skal være.

Filmselskapet svarer

– Som journalister og dokumentarfilmskapere er vi til stede når det skjer ulovlige ting, sier produsent i Piraya Film, Bjarte Mørner Tveit.

Han svarer på anmeldelsen fra Thu, og mener kritikken mot filmselskapet er feil. Han forklarer at Haugen ble opplært til å slå grisunger i veggen for å bedøve dem i forbindelse med avliving, en form for bedøvelse, som ifølge ham, er lovlig i næringen.

– Den som er ansvarlig, er den som gir henne opplæring. Grisen er jo død når opptaket er gjort. Det hjelper ikke henne å blåse sitt cover ved å anmelde denne bonden eller seg selv for det som skjedde. Vi mener at filmen viser et større systemproblem, sier Tveit.

Bjarte Mørner Tveit (til venstre i bildet) mener filmen er viktig og avdekker et systemproblem. Foto: Joakim Hauge

Der er ikke bøndene NRK har snakket med, like enige i. Opptakene som vises i dokumentaren er gjort mellom 2013 og 2016. Haugen var undercover i flere perioder fra 2013 til 2018.

Norsvin-leder Bekkeheien mener dyrevelferden har vært i fokus, spesielt i Rogaland, der Mattilsynet i 2017 og 2018 gjennomførte en større aksjon mot svinebesetninger. 228 av 581 besetninger ble sjekket. Det ble avdekket avvik i 166 av besetningene, og etter 97 av tilsynene ble det fattet hastevedtak. Antallet hastevedtak og avvik sank fra 2017 til 2018.

– Mye har skjedd de siste årene. Vi har fått innført et velferdsprogram og regelmessige veterinærbesøk. Men det vil dessverre skje regelbrudd i fremtiden også, sier Bekkeheien.

I en kommentar på NRK.no som ble publisert onsdag formiddag, skriver Frank Gander, redaktør i NRK Dokumentar og Samfunn, følgende om bruk av skjult opptak i dokumentaren:

«Det er ingen enkel beslutning å basere en dokumentar på skjulte opptak tatt over flere år, men i dette tilfellet er temaet og forholdene som avdekkes for viktig til å la være.»

