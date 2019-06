Nortura anmelder egen svineprodusent etter NRK-dokumentar

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» benytter seg av skjulte videoopptak over fem år. De utgjør den mest omfattende undercover-dokumentasjonen av industrielt landbruk i Norge noensinne.

Den anmeldte produsenten er en av flere bønder som er med i Brennpunkt-dokumentaren, skriver Nortura i en pressemelding. Til sammen 13 gårder og fem slakterier er besøkt i løpet av de fem årene.

Dokumentaren sendes på NRK1 klokken 21.20 i kveld.

Kastrering uten bedøvelse

Ifølge Nationen, som først omtalte saken, ble Norturas medlemmer orientert et par timer tidligere på dagen. «Hendelsen vedkommende er involvert i, er totalt uakseptabel og skal ha skjedd for to år siden», het det i e-posten.

– Vedkommende er involvert i en episode som er helt uakseptabel. Det gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse, skriver Nortura i pressemeldingen.

Dokumentaren er laget av filmselskapet Piraya Film, med opptak som Norun Haugen og Frank Nervik. Ifølge Brennpunkt-redaksjonen har de to på eget initiativ valgt å gå inn med skjult kamera for å skaffe dokumentasjonen.

Ifølge flimprodusent Bjarte Mørner Tveit er ikke dette det eneste lovbruddet som blir avdekket i dokumentaren.

– Det har lenge vært en fortelling i Norge om at vi har verdens beste dyrevelferd og at ting er under kontroll. Alt er bra, sies det. Deretter er dørene på mange måter lukket. Vi åpner nå dørene og viser innsiden, slik at man kan ta stilling til det vi har dokumentert, sier Tveit til Dagbladet.

Norun Hagen har gjort de skjulte opptakene på besøk på ulike svinegårder. Foto: Piraya Film

Anmelder eget medlem

Nortura har også varslet Mattilsynet om saken. Bonden har også selv meldt seg til politiet og Mattilsynet, ifølge selskapet.

Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag sier det er første gang Nortura anmelder en av sine egne produsenter.

– Det er det riktig å gjøre når vi blir kjent med et alvorlig lovbrudd. Det skal ikke være noen som helst tvil om hva slags holdning Nortura har til hendelsen i filmen, sier hun.

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er glad for at Nortura reagerer.

– Dette er et tydelig tegn på at Nortura og bransjen tar situasjonen på fullt alvor, det finnes ingen plass for produsenter i næringa som ikke følger reglene, sier han til NRK.