Raymond Johansen krever svar fra Erna Solberg etter Molde-utspill

Den politiske stormen etter Molde-ordførerens utspill mot Oslo har ikke stilnet.

Etter at NRK avdekket at Solbergs statssekretær bidro til å sette Molde-ordføreren i kontakt med VG, krever nå Raymond Johansen at statsministeren rydder opp.

– Jeg reagerer ganske kraftig på at Erna Solbergs egen statssekretær bidro til å sette ordføreren i forbindelse med VG. Det framstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få ut dette angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen i hovedstaden i Norge, som har vært hardest rammet av den verste krisa siden andre verdenskrig, sier Johansen til NRK mandag kveld.

– Nå forventer jeg at Erna Solberg går ut og avklarer: Handlet statssekretæren i forståelse med statsministeren eller ikke? spør Johansen.

NRK har bedt Statsministerens kontor om en kommentar til Johansens uttalelser, men henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

Dette har skjedd

ORDFØRFER I MOLDE: Torgeir Dahl (H). Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Konflikten startet med et utspill fra Moldes ordfører. Bakgrunnen for saken er de høye smittetallene i hovedstaden.

Moldes ordfører sa til VG i helgen at det er grunn til å spørre om det er byrådet i Oslo som ikke klarer å gjøre jobben skikkelig, eller om byens innbyggere ikke klarer å følge reglene.

Han mente det høye smittetrykket i Oslo forplanter seg ut i landet.

– Jeg er lite imponert over hvordan byrådet i Oslo har fremstått, med Raymond Johansen i spissen, sa Dahl til NRK.

Uttalelsene fra Dahl fikk kritikk fra flere hold.

«Et unødvendig sidespor», skrev statsminister Erna Solberg på Facebook om det omstridte utspillet fra Høyre-ordføreren. Hun har ikke vært tilgjengelig for intervju mandag.

Litt senere kunne NRK fortelle at statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor hadde formidlet kontakt til VG.

– Jeg snakket med Torgeir i helga da han ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i Oslo, skrev statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til NRK.

– Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, fortsatte Egseth.

Sier ledelsen ikke visste om saken

Egseth har foreløpig ikke besvart spørsmål fra NRK om hva han på forhånd visste om budskapet til Dahl og hva ordføreren konkret skulle si til VG.

Han har kun vedkjent at han snakket med ordfører Torgeir Dahl i helga og at han etter samtalen formidlet dette til VG, som tok kontakt med ham.

– Verken partiledelsen eller Bent Høie visste om saken før VG publiserte den. Det er heldigvis ikke slik i Høyre at noen kan diktere hva våre politikere mener, skrev Egseth i en SMS til NRK tidligere mandag.