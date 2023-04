Raser på børsen etter rykter

Flere passasjerer fløy med SAS i løpet av mars måned enn på samme tid i fjor. Det viser oppdaterte trafikktall fra selskapet.

– Etterspørselen fra passasjerene viser en fortsatt positiv trend. I mars reiste 1,9 millioner passasjerer med oss, en økning på 33 prosent fra samme måned i fjor, sier SAS-sjef Anko von der Werff i en kommentar.

Samtidig økte kapasiteten med en fjerdedel.

Flyene var 76 prosent fulle i løpet av måneden, noe som er en forbedring fra i underkant av 70 prosent fra året før.

I en dagsfersk analyse skriver Sydbanks analysesjef Jacob Pedersen at inntjeningen er noe bedre enn ventet, og at inntektene nå er på det høyeste nivået siden pandemien brøt ut.

SAS-sjef Anko von der Werff og SAS ser i likhet med andre flyselskaper trafikken ta seg opp igjen etter pandemien. Foto: Lars Schröder /TT / AP

Stuper på børsen

SAS-aksjen faller som en stein på de nordiske børsene onsdag. På Oslo Børs, der aksjen er sekundærnotert, er verdien redusert med 31 prosent litt før klokka 11.

Kursraset kommer som en følge av at den danske avisen Berlingske i går skrev at det jobbes med konkrete planer for å ta selskapet av børs i løpet av høsten.

Dagens aksjeeiere vil trolig bli de store taperne. De risikerer å få verdiene nullet når selskapet jakter 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital, som selskapet trenger for å overleve.

De 7,2 milliarder aksjene i selskapet prises i skrivende stund til 1,7 milliarder kroner etter kursraset.

Selskapet er under konkursbeskyttelse i USA, der det prøver å få til en rekonstruksjon ved hjelp av domstolen.

Den danske staten og det amerikanske fondet Apollo, som har lånt SAS flere milliarder til restruktureringen, blir trolig de nye sterke eierne i SAS.

Det skriver Pedersen i Sydbank i en finansiell analyse fra mars, og det samme skriver Berlingske tidene.

Kun Danmark blir trolig med videre etter mer enn 70 år

De skandinaviske landene har vært aksjonærer i selskapet i mer enn 70 år. Norge har solgt sine aksjer, og også Sveriges næringsminister har avvist å gå inn med mer penger i selskapet.

Københavns lufthavn Kastrup er Danmarks største arbeidsplass, og det er viktig for Danmark å opprettholde Kastrup som et nav i selskapets virksomhet i Europa.

Derfor har Danmark trolig en større egeninteresse enn de andre nordiske landene i å forbli en sterk eier i SAS.