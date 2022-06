– Vi kommer mest sannsynlig ikke til å være en langsiktig eier av SAS.

Det sier den svenske næringsministeren Karl-Petter Thorwaldsson under en pressekonferanse om flyselskapets restruktureringsplan, SAS Forward, tirsdag.

Gjennom SAS Forward vil selskapet gjøre om 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer, noe den svenske regjeringen går med på.

Næringsministeren er derimot klar på at den svenske regjeringen ikke kommer til å tilføre ny kapital i selskapet.

– Vi sier nei til å tilføre ekstra kapital i SAS Forward, konstaterer Thorwaldsson.

SAS forventer å hente inn 9,5 milliarder i frisk kapital fra nye investorer, og derfor kommer Sverige på sikt til å få en mindre eierandel i selskapet.

Den svenske staten eier i dag i overkant av 20 prosent av SAS, det gjør også Danmark. Resten eies av private investorer. Norge solgte seg ut i 2018 for nesten 600 millioner kroner.

SAS: – Et viktig steg

Flyselskapet selv er godt fornøyde med at den svenske regjeringen har tenkt å støtte deres plan om å omgjøre gjeld til aksjer.

– Det er et viktig steg mot at restruktureringsplanen blir vellykket, skriver SAS i en pressemelding tirsdag.

SAS understreker at hjelpen vil bidra til å igjen kunne gjøre de konkurransedyktige på det europeiske markedet.

– Det vil tillate SAS å igjen bli konkurransedyktige i Europa, slik at vi på sikt kan gjenoppbygge vår likviditet og på sikt investere i nye fly, heter det i pressemeldingen.

Sliter økonomisk

Den svenske regjeringen har ved flere anledninger gitt pengestøtte til SAS, og til sammen 8,2 milliarder. De ga senest stønad under koronapandemien, da for å redde selskapet.

– Hadde vi ikke vært ansvarlige eiere da, hadde ikke selskapet overlevd, sier næringsministeren.

SIER NEI: Sveriges næringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, sier nei til å gi SAS ny kapital i fremtiden. Foto: Lars Schröder/TT / NTB

Den påstanden støttes også av flyselskapet, som takker Sverige for all hjelpen de har fått.

– Vi setter stor pris på den støtten vi har fått av den svenske staten i årene som har gått. Støtten vi fikk under koronapandemien var en absolutt nødvendighet for selskapets overlevelse, konkluderer SAS.

Ved utgangen av andre kvartal noterte de seg for et underskudd på 1,6 milliarder svenske kroner. Også i første kvartal noterte selskapet seg for milliardtap.

Nye detaljer om SAS Forward ble fremlagt samtidig som kvartalstallene.

Målet med restruktureringsprogrammet er å redusere selskapets årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Da detaljene for kriseplanen ble kjent, var SAS' norgessjef, Kjetil Håbjørg, forsiktig optimist.

– En del av planen nå er å gjøre om gjeld til egenkapital ved å hente egenkapital i markedet. Det viktigste er å kutte kostnader med 7,5 milliarder, og det er slik vi ser det en forutsetning for at vi skal kunne hente den kapitalen og få et sunt selskap, forklarte Håbjørg.

Mange kanselleringer

Flyselskapets økonomiske problemer har også rukket å få konsekvenser for SAS' passasjerer.

Tidligere i vår offentliggjorde selskapet at de måtte kutte om lag 4000 av sommerens flyvninger. Det tilsvarer nesten 5 prosent av alle SAS' planlagte flyvninger i sommer.

Under pandemien ble rundt 5000 personer sagt opp i SAS, omtrent 40 prosent av staben. Dette var ansatte i flere funksjoner, både på bakken og i luften.

I tillegg har flyplasskaoset som har herjet Europa påvirket SAS, og de har opplevd flere sene kanselleringer av flyvninger.