SAS-aksjen raser på Oslo børs

Prisen på en aksje i flyselskapet SAS ha falt med 26,79 prosent siden børsen åpnet klokka 09. En aksje koster i skrivende stund 0,25 kroner.

Den danske avisen Berlingskes anonyme kilder fortalte tirsdag at SAS kommer til å bli tatt av børs snart.

Den såkalte avnoteringen beskrives som et ledd i restruktureringsprosessen som det kriserammede selskapet måtte begynne på for å ikke gå konkurs under pandemien.

Også norske E24 har omtalt hvordan avnotering fra børs kan være et alternativ i restruktureringen. Da vil SAS tilby aksjer i selskapet kun til noen få, og gamle SAS-aksjer miste sin verdi, ifølge avisen.

Samtidig peker pilene på hovedindeksen på børsen opp med rundt 0,4 prosent.