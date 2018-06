Staten har solgt seg ut av SAS

Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess tirsdag kveld, og tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet.

Prisen på aksjene ble fastsatt til 17,25 svenske kroner, melder departementet i en pressemelding.

De oppgir ikke hvem kjøperne er, kun at det er norske og utenlandske investorer.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

– Rett tidspunkt å selge seg ut

I går kveld uttalte statsminister Erna Solberg til NRK at et SAS-salg har ligget i kortene lenge.

– Jeg antar at det ikke får konsekvenser for SAS som flyselskap. Reiserutene og det de gjør i Norge er lønnsomme for SAS, så det kommer de til å fortsette med.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i pressemeldingen at den positive utviklingen gjør at det nå er rett tidspunkt for et salg.

– SAS har hatt en positiv utvikling i det siste, og jeg har stor tro på at selskapet vil arbeide målrettet for å ytterligere forbedre sin konkurranseposisjon. Vi mener dette er et godt tidspunkt å selge seg ut av selskapet på, sier Røe Isaksen.