PST vil tiltale samboeren til Wara for flere forhold

Spørsmålet om Laila Anita Bertheussen (54) skal tiltales skal nå avgjøres av påtalemyndigheten.

PST bekrefter at de har sendt over sin innstilling for tiltale av Bertheussen.

Innstillingen til tiltale inneholder ifølge PST flere trusler, mot både tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre personer:

Bertheussen ble den 14. mars pågrepet og mistenkt for å selv ha tent på familiens bil. Fram til nå har hun bare vært siktet for dette ene forholdet.

Laila Anita Bertheussen (54) har vært siktet for hendelsen der familiebilen ble forsøkt påtent. Foto: PRIVAT

Hun ble siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (straffelovens § 225 b).

Senere samme vår kom det frem at PST, som etterforsket truslene mot justisministeren, hadde utvidet omfanget av forhold som samboeren var mistenkt for. Hun ble ansett som mistenkt for alle hendelsene som var kjent å ha skjedd mot Wara, men hun var formelt ikke siktet for alle forholdene.

Skal avgjøres av Riksadvokaten

I dag sendte PST over sin innstilling for hvordan saken eventuelt skal føres for domstolene.

– I dag har det nasjonale statsadvokatembetet mottatt saken fra PST med forslag til avgjørelse av påtalespørsmålet. I de neste ukene vil vi gjennomgå saken og ta stilling til vårt syn på påtalespørsmålet. I denne saken er det Riksadvokaten som vil ta endelig stilling til påtalespørsmålet, sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NRK.

– Hva er det innstilt på?

– Jeg kan ikke kommentere hva forslaget til PST går ut på.

Tor Mikkel Wara (Frp) valgte å trekke seg som justisminister kort tid etter at den utvidede mistanken ble kjent i slutten av mars i år.

Wara hadde selv spurt statsminister Erna Solberg om å få gå av. Frp-statsråden understreket at han måtte prioritere familien som hadde det tøft.

NRK har vært i kort kontakt med Laila Anita Bertheussens forsvarer John Christian Elden som fortsatt mener at PSTs sak ikke kommer til å nå fram til dom når han får høre om innstillingen.

– Dette vet jeg ingenting om... Avventer Riksadvokatens henleggelse før jeg kan kommentere det, skriver Elden i en SMS til NRK.

Tor Mikkel Wara kunngjorde at han gikk av på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

En rekke trusselhendelser

I perioden fra høsten 2018 til mars 2019 skjedde det en rekke trusselhendelser mot justisminister Tor Mikkel Wara.

I pressen er det kjent minst fem slike trusler, men PST har opplyst at det skal være snakk om i alle fall åtte hendelser.

Mest omtalt er hendelsene rundt boligen til Wara.

Den 6. desember ble huset og bilen til familien som stod utenfor tagget ned med budskap om at Wara var «rasisit». Det var også tegn til at bilen var forsøkt tent på.

En av hendelsene inkluderte noe som så ut som en slags lunte i familiens bil Foto: Tipser

På nyåret, den 17. januar, kom det inn melding om brann i et søppelspann ved boligen. PST uttalte at de etterforsket hendelsen og så på om den hadde sammenheng med de tidligere hendelsene.

I februar ble det funnet et tøystykke på hengerfestet til justisministerens bil. Tøystykket skal ha vært festet til noen flasker med spor av brennbar væske.

Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann.

Strid etter Black Box-stykke

Fra 21.–30. november i fjor satte Black Box Teater i Oslo opp forestillingen «Ways of seeing», regissert av Pia Maria Roll. I stykket ble det vist videoopptak av husene til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett.

Justisminister Tor Mikkel Wara hus var et av husene som ble filmet, og hans samboer har vært i en åpen strid med teaterregissøren og anmeldte teateret for å ha vist bildene av huset deres.

I bakkant av at stykket gikk på Black Box-teatret kom det også fram at andre som hadde fått husene sine filmet mente eksponeringen var en sikkerhetsutfordring.

Trusselhendelsene mot justisministeren ble derfor til en viss grad koblet til eksponeringen han og hans familie hadde fått i teaterstykket i mediene.

Anmeldelsen av Black Box og skaperne av stykket for å ha filmet familien Waras hus ble henlagt i mars. En klage fra Bertheussen vant heller ikke fram hos Riksadvokaten.