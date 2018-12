Samboeren til Tor Mikkel Wara har anmeldt teater

I november ble det kjent at kunstnere bak forestillingen «Ways of seeing» hadde smugfilmet huset til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett som ble vist fram i forestillingen i høst.

Flere av personene som mot sin vilje har fått hjemmene sine vist fram på scenen har reagert kraftig, deriblant samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen.

Til VG bekrefter hun at hun noen dager før jul sendte inn en anmeldelse etter forestillingen. Bertheussen ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer rundt saken.

– Hensynsløs atferd

Vaktleder ved Krimvakta i Oslo bekreftet overfor VG julaften at de har mottatt anmeldelsen og gitt den til enhet Vest i Oslo.

– Per nå er saken kodet som en anmeldelse mot hensynsløs atferd, men det er ikke nødvendigvis akkurat det anmeldelsen faller inn under når våre etterforskere på Majorstuen tar tak i den, sier Kari Ødegård som er politibetjent ved enhet Vest til VG.

Hærverk på hus og bil

Samboerparet Wara og Bertheussen opplevde at noen hadde utført hærverk på både hus og bil natt til 6. desember, med hakekors og skjellsord. Det var også stukket en hyssing inn i bensintanken til Waras bil. PST etterforsker disse truslene mot justisministeren.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland sa tidligere til NRK at de står for at de presenterte teaterstykket «Ways of seeing», hvor videoklipp av justisministerens hus ble vist. Men hun håper ikke forestillingen har vært en inspirasjon for truslene mot justisminister Wara.

– Jeg står for programmet og vi deler det juridiske ansvaret når det gjelder mulige konsekvenser av forestillingen. Det er en del av risikoen vi tar, men jeg håper selvfølgelig at det ikke er noen sammenheng mellom stykket og handlingene mot Wara, sa Sibué-Birkeland.

På teaterets hjemmeside skriver de blant annet at metoden de har brukt har provosert frem betydelig kontrovers og skapt friksjon. De understreker at kunstnerne har holdt seg innenfor loven da videoopptakene ble gjennomført, men erkjenner at metodene reiser etiske problemstillinger.

– Ikke sett noen anmeldelse

Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev i begynnelsen av desember en VG-kronikk hvor hun reagerte kraftig på snikfilmingen.

– De filmer stuevinduet og soveromsvinduet, og der inne er jeg. Jeg som aldri har oppsøkt offentlighetens lys, skrev Bertheussen.

Teaterets kommunikasjonssjef Sara Wegge sier til VG at de ikke har blitt kontaktet av politiet eller sett noen anmeldelse.

– Hvis dette skulle skje, kommenterer vi det først når vi har fått den fullstendige anmeldelsen fra politiet og har full oversikt over situasjonen, har Wegge skrevet i en SMS til VG.