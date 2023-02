Prinsesse Märtha Louise: Lei meg for at jeg mistet oppdragene for kongehuset

– Ja, jeg likte å gjøre offisielle oppdrag, svarer prinsesse Märtha Louise til Sveriges Television (SVT) når hun blir spurt om hun kunne ønske å fortsatt ha de oppgavene for kongehuset som hun mistet i fjor høst.

– Jeg har mennesker med funksjonsnedsettelser som mitt felt, og jeg synes at det har vært veldig givende og fantastisk. Og jeg håper jeg har gjort en god jobb for dem også. Men sånn er det. Og de kommer til å få en annen fra familien, så det kommer til å bli ivaretatt på en god måte.

– Så du er lei deg for at du mistet oppdragene?

– Ja. Jeg har jo syntes det har vært kjempefint å jobbe med.

I september i fjor åpnet prinsesse Märtha Louise den nye hundeskolen til Blindeforbundet, en av foreningene hun var beskytter for. Det ble hennes siste offisielle oppdrag før hun sluttet å representere kongehuset. Foto: Lise Åserud / NTB

Håper hun kan få oppdragene tilbake

Det er gått tre måneder siden kongefamilien bestemte at prinsesse Märtha Louise skulle slutte å representere det norske kongehuset og ikke lenger være kongelig beskytter for organisasjoner.

– Vi har kommet frem til en løsning som vi håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, sa kong Harald da han møtte pressen da.

Selv ville prinsessen ikke besvare pressens spørsmål og kommenterte bare saken på sin egen Instagram-konto.

Prinsesse Märtha Louise intervjues av Anna Hedenmo i programmet «Min sanning» på SVT.

Når hun nå stiller i et stort intervju med svensk TV i programmet «Min sanning» («Min sannhet»), som sendes på SVT i dag, åpner hun for at hun kan gjøre «comeback» og på nytt representere kongehuset.

– Håper du det?

– Ja, hvis det blir sånn, så sier jeg ja til det, sier hun.

I programmet snakker prinsesse Märtha Louise blant annet også om at hun:

Kontroverser

Da kongefamilien i fjor så seg nødt til å sette seg ned og diskutere prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset, hadde prinsessen og forloveden Durek Verrett flere ganger fått kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen.

Verrett er også blitt kritisert for flere kontroversielle uttalelser.

Blant annet vakte det stor oppsikt da han fortalte at en medaljong hadde bidratt til at han ble frisk fra koronasmitte.

I en video på Instagram fortalte Durek Verrett sine over 260.000 følgere at han hadde sagt nei til sykehusbehandling, og at en medaljong hadde hjulpet ham til å bli frisk av korona. Foto: Skjermbilde fra Durek Verretts Instagram

– Alle sa at jeg måtte dra på sykehuset, og på sykehuset sa de at jeg måtte ta alle disse kjemikaliene, og de ville koble meg til en pustemaskin og sånt. Jeg sa nei. Åndene sier at man har det man trenger for å komme seg, sa Verrett i en video på Instagram.

– Jeg vet ikke om dere har sett den nye «optimizeren»? Jeg brukte denne som kalles «The lightbringer», for å få giften ut av systemet, sa han og viste frem medaljongen, som han selger på sine nettsider for over 2000 kroner.

I fjor høst toppet det seg da det ble kjent at flere av pasientorganisasjonene som prinsesse Märtha Louise har vært kongelig beskytter for, valgte å bryte samarbeidet med henne.

De begrunnet det med at prinsessens glans var blitt en belastning for dem, snarere enn en drahjelp, fordi flere av Verretts uttalelser stred mot deres etikk og verdier. Og de etterlyste at prinsessen gikk ut og klargjorde sitt syn.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har vært et par siden 2019 og forlovet seg i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

– Alt er tatt litt ut av sin sammenheng

I intervjuet med SVT sier prinsesse Märtha Louise nå at hun mener Verretts uttalelser blir tatt ut av sin sammenheng.

– Han hevdet at han en medaljong som han selger for drøyt 2000 kroner, gjorde at han ble frisk fra covid, sier programlederen.

– Han har ikke sagt det på den måten, svarer prinsessen.

– Hva er det han sier, da?

– Han sa at ... Altså, jeg kommer ikke til å gå inn i den polemikken, for alt er tatt litt ut av sin sammenheng. Og sånn er det alltid med pressen, synes jeg.

– Men hvordan er det med medaljongen, da?

– Han sa at med mange andre ting som han også gjorde, så var den også med på å hjelpe ham. Så det var ikke sånn at det var den som helbredet ham, det har han aldri sagt, sier prinsesse Märtha Louise.

Prinsesse Märtha Louise svarer på spørsmål om flere av Dureks utsagn hos svenske SVT. Du trenger javascript for å se video. Prinsesse Märtha Louise svarer på spørsmål om flere av Dureks utsagn hos svenske SVT.

På spørsmål om hun støtter Verretts uttalelser, sier prinsessen at hun ikke står for alt han står for, men hun vil ellers ikke gå inn i diskusjonen.

– Er det slike uttalelser dine foreldre har reagert på?

– De har ikke reagert på det. De har reagert på en helhet som pressen har satt i gang, som har gjort at mange har begynt å stille spørsmål ved hans posisjon og hva han sier, sier prinsesse Märtha Louise.

– Og for å gjøre det enklere for alle, så har de valgt å gjøre det på denne måten. Eller, vi har valgt det sammen.

Kongeparet beskrev i fjor at Durek Verrett har hatt en vei å gå i forståelsen av kongehuset og dets rolle. – Han trodde han kunne gjøre hva han ville uten at det gikk ut over oss i det hele tatt, sa kongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mener at hun måtte slutte å representere kongehuset på grunn av noe hennes forlovede har sagt – eller på grunn av måten han blir oppfattet på – ikke på grunn av noe hun selv har gjort.

Prinsesse Märtha Louise lurer på om hun straffes for det hennes forlovede sier, fordi hun er kvinne. Foto: Heiko Junge / NTB

Prinsessen stiller spørsmål ved om det samme hadde skjedd dersom hun hadde vært en mann.

– Det kjennes litt vanskelig i en tid der kvinnerettigheter er så sterke, og vi kvinner står på «lik linje», liksom, som menn. Men gjør vi egentlig det? Hadde det vært det samme om jeg hadde vært en mann? Det tror jeg ikke.

– Da hadde du fortsatt hatt dine oppdrag?

– Det vet man jo ikke, men ...

– Men det er sånn du tenker?

– Ja, jeg stiller meg spørsmålet om det hadde vært sånn. Men jeg vet ikke.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet sier til NRK at kongehuset ikke ønsker å kommentere det som kommer frem i intervjuet.

Prinsesse Märtha Louise har flere ganger reagert på pressen og det hun mener er en jakt på overskrifter og klikk.

I et innlegg på Instagram før jul mente hun at medietrykket hun og Durek Verrett har opplevd det siste året, minnet henne om hva Ari Behn, som hun var gift med i 14 år før de skilte seg i 2016, opplevde.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdomen i 2002. I 2016 kom nyheten om at de skulle skilles. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Jeg har vært med på dette før. Pressen skyr ingen midler for å få en artikkel som kan gi dem klikk. De holdt på med Ari på samme måte. De ga seg aldri, fortsatte og fortsatte. Forfulgte han. Kritiserte og kritiserte. Han skulle ikke slippe unna med noe. Dette tok pressen selvkritikk på da han var død. Jeg håper de ikke venter like lenge med å gå i seg selv denne gangen ...», skrev hun.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn døde 1. juledag i 2019. Familien opplyste at han hadde tatt sitt eget liv.

Vennen snakket med Ari Behn på julaften: Prøvde å få ham til å holde ut

Prinsesse Märtha Louise sier i SVT-programmet at den hun er sammen med, alltid blir kritisert.

Hun hevder at det gikk inn på Behn, som høstet ros og terningkast 6 for debutboken i 1999, at han «aldri mer fikk god kritikk» på verken bøker eller kunst da han var gift med henne.

Eldstedatter Maud Angelica Behn holdt en gripende tale under Ari Behns bisettelse i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Men har pressen ansvar for hans død, spør programlederen.

– Det sa de selv også, til dels. Hans mentale helse gikk mye på det at han fikk tyn i media. Men jeg sier ikke at det var noen sin skyld. Det er jo alltid hvordan man tar ting, svarer prinsesse Märtha Louise.

Hun hevder videre:

– Pressen tok jo selvkritikk etter at han døde, på at man kanskje var litt drøye mot ham, og at han bare fikk kritikk og egentlig var en kjempefin person. Det sa de aldri når han var med meg. Da var han bare påfugl og arrogant.

Prinsesse Märtha Louise sier også at Durek Verrett har blitt møtt med rasisme, og at hun nå ser på Norge på en «helt totalt ny måte».

Prinsessen forteller hvordan hun opplevde at media behandlet Ari Behn. Du trenger javascript for å se video. Prinsessen forteller hvordan hun opplevde at media behandlet Ari Behn.

Redaktørforeningen reagerer kraftig

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, reagerer kraftig på prinsessens uttalelser.

Hun understreker at prinsessen står fritt til å ha sterke meninger om norsk presse og kritisere medienes dekning.

– Men hun må også regne med reaksjoner når hun går så langt som hun gjør i dette intervjuet, sier Nybø til NRK.

– Slik jeg tolker henne, gir hun langt på vei norske medier skylden for at Ari Behn tok sitt liv. Det er dypt rystende, svært urettferdig og fullstendig udokumentert.

Nybø avviser at pressen har tatt selvkritikk på dette etter Behns død.

– Det stemmer ikke i det hele tatt, sier hun.

Nybø påpeker at det ble en diskusjon etter Behns død om hvorvidt medieomtalen var for massiv eller ga et glorifisert inntrykk av selvmord.

– Her var det en del redaktører som tok selvkritikk. Men ingen, såvidt jeg kan huske, har ment og sagt at de selv har bidratt til selvmordet, sier Nybø og påpeker at hun har fulgt dette tett.

Hun legger også til:

– Jeg registrerer at prinsessen blander sammen kritiske uttalelser fra medienes kilder og mediene selv, og at hun også får det til å høres ut som om at det er medienes feil at hun i fjor høst frasa seg sine offisielle oppgaver. Det er meget alvorlig og svært oppsiktsvekkende at hun velger å skyve all skyld over på mediene på denne måten.

Veiene prinsessen har valgt de senere årene, har vært brolagt med kontroversielle og utradisjonelle valg. Den såkalte engleskolen, spiritualitet og høysensitivitet.

– Jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle, tror jeg, sier hun til SVT.

– I hele Norge?

– Ja, det tror jeg. Opp gjennom alle årene, ja, svarer prinsesse Märtha Louise kontant.

– Jeg ser på andre som er vant til å være i media, og som kanskje i en kort periode får den samme kritikken, og det holder veldig kort. 3–4 dager. Og de må gå i terapi og sånt. Og jeg tenker: «Åh, er det så hardt dette egentlig er». For jeg har vært i det så lenge, så jeg har blitt immun. Men skjønner at jeg kanskje er ganske sterk, da.

Prinsesse Märtha Louise møtte et fulltallig pressekorps da hun holdt pressekonferanse om den såkalte engleskolen i 2010. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Glad hun ikke skal arve tronen

Da prinsesse Märtha Louise ble født i 1971 som det da kommende kongeparets første barn, var det bare gutter som kunne arve tronen i Norge.

I 1990 ble Grunnloven endret. Da ble det bestemt at det eldste barnet skulle arve tronen, uavhengig av om det var gutt eller jente.

Men endringen fikk ikke tilbakevirkende kraft, og prinsesse Märtha Louises lillebror Haakon forble den som skulle bli Norges fremtidige monark.

Til tross for at Märtha Louise er kongeparets eldste barn, er det lillebror kronprins Haakon som skal arve tronen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg syntes det var ganske «skönt», faktisk, sier hun på «svorsk» til SVT.

– Det er vanskelig å være tronfølger og være der for folket og samtidig eie det selv. Man må gå gjennom mye for å ville velge den veien. Man må ofre mye. Hva man selv har lyst til å gjøre i livet, hva som er rett for deg selv.

Hun ler når hun blir spurt hvordan det hadde gått dersom grunnlovsendringen hadde fått tilbakevirkende kraft, og det hadde vært hun som skulle arve tronen.

– Jeg tror ikke det hadde gått så bra, kanskje. Jeg er veldig glad for at Haakon er kronprins, og han kommer til å bli en helt fantastisk konge.

I Storbritannia har en annen «nummer to» skapt overskrifter og reaksjoner den siste tiden.

Prins Harry og hans kone Meghan sluttet å arbeide som kongelige i 2020 og flyttet til USA.

Prins Harry og hertuginne Meghan sjokkerte mange med sitt intervju med Oprah Winfrey. Siden har anklagene deres mot britisk presse og kongehus økt. Foto: HARPO PRODUCTIONS / Reuters

I intervjuer og i egen bok har den engelske prinsen gått til angrep på både det britiske kongehuset og på britisk presse.

Prinsesse Märtha Louise sier hun forstår paret.

– Og i England er jo pressen enda verre enn her, sier hun.

– Forstår du at de dro?

– Ja, det gjør jeg. Og om han tenker at han kan redde Meghan på den måten, så synes jeg det er veldig klokt av ham, sier prinsessen til SVT.

– Vil du også forlate ditt hjemland?

– Det vet jeg ikke. Vi får se. Man vet aldri hva livet bringer, det har jeg lært meg.