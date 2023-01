Prins Harry beskylder kongelige for å «gå til sengs med djevelen»

I det nye intervjuet understreket prins Harry at han er glad i både sin far og sin bror og familien generelt.

– Ingenting av det jeg har gjort i denne boken eller ellers har noen gang vært gjort med et ønske om å skade dem eller gjøre dem vondt, bedyret prinsen.

Deretter gjøv han på nytt løs på den britiske kongefamilien, slik han også har gjort i tidligere intervjuer.

Han gjentok beskyldningene, fra Netflix-dokumentarserien nylig, om at medlemmer av kongefamilien forer tabloidpressen med løgner om ham og hans familie for å selv fremstå i et bedre lys.

– Etter mange, mange år med løgner fortalt om meg og min familie så kommer det til et punkt hvor ... igjen når man går tilbake til forholdet mellom visse medlemmer av familien og tabloidpressen. Disse medlemmene har bestemt seg for å gå til sengs med djevelen. For å bedre sitt eget omdømme, sa prins Harry.

Prins Harrys bok «Spare», som betyr reserve, er til salgs fra 10. januar. Men boken ble ved en feil lagt ut i spanske bokhandler allerede 5. januar.

Mener familien hadde fordommer mot Meghan

I TV-intervjuet sier prins Harry at han mener familien hans er fordomsfull og tenker i stereotypier.

– Jeg tror ikke de ventet at jeg noensinne skulle havne i et forhold med noen som Meghan, som hadde en veldig suksessfull karriere.

Ham mener at både kongefamilien og den britiske pressen hadde stereotypiske fordommer mot han kone.

– Noe av måten broren min og min svigerinne oppførte seg på opplevdes helt klart for meg som om stereotypier skapte en betydelig barriere.

Mener familien opptrådte forferdelig etter dronningens død

I boken Spare kommer det frem at kong Charles sa nei til at Meghan kunne være med prins Harry til slottet Balmoral i Skottland, da dronning Elizabeth var døende.

– Den dagen hun døde var det bare en virkelig, virkelig forferdelig reaksjon fra mine familiemedlemmer, sier han prins Harry i intervjuet.

Han beskylde familien for nok en gang å ha lekket og plantet negative historier i pressen, mens han selv skal ha ønsket samhold.

– Jeg sa: Vi er her for å markere bestemors liv og sørge over tapet av henne. Kan vi samles som en familie?

Prins Harry sier at han ikke vet hvordan han og de andre familiemedlemmene kan endre den nåværende situasjonen.

Den britiske kongefamilien har så langt ikke kommentert dette, men de har heller ikke tradisjon for å uttale seg om private anliggender.