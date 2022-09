Avsluttet samarbeid med prinsesse Märtha Louise etter Durek-kritikk

– Uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret fordi vi er opptatt av skolemedisin, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø i Norsk Epilepsiforbund til NRK.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk.

Prinsesse Märtha Louise hadde i flere år vært Epilepsiforbundets beskytter. En organisasjon blir som regel tildelt et beskytterskap og kongelig glans i fem år om gangen.

Når den perioden er løpt ut, kan organisasjonen søke om at beskytterskapet fortsetter.

Det valgte Epilepsiforbundet å ikke gjøre da åremålet gikk ut i 2020.

Ville ikke forlenge

Nå bekrefter forbundet at kritikken rundt prinsesseparet var én av faktorene som gjorde at de avsluttet samarbeidet.

Generalsekretær Bente Nordahl Langsø bekrefter at uroen rundt Durek Verretts omstridte uttalelser er blant årsakene til at prinsessen ikke lenger er forbundets beskytter. Foto: Epilepsiforbundet

– Det var en debatt i styret knyttet til om kongelig anerkjennelse vil fremme vår sak. På dette tidspunktet valgte forbundsstyret å ikke søke om nytt beskytterskap, sier Langsø.

Hun presiserer at forbundet skiller mellom prinsessen og Verrett, og at det var en helhetlig vurdering i styret som lå bak beslutningen.

NRK har spurt kongehuset om en kommentar til at støyen rundt prinsesseparet var blant årsakene til at Epilepsiforbundet ikke søkte om forlengelse.

«Ved vår rutinemessige gjennomgang av kongelige beskytterskap i 2020 registrerte vi at Epilepsiforbundet ikke søkte om forlengelse av prinsesse Märtha Louises beskytterskap,» skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff til NRK.

Prinsesse Märtha Louise er i dag beskytter for sju organisasjoner eller forbund. Blant dem er Blindeforbundet, og onsdag åpnet prinsessens deres nye anlegg for førerhunder. Foto: Lise Åserud / NTB

– Livsfarlig budskap

Før Epilepsiforbundet brøt med prinsesse Märtha Louise i 2020, hadde de allerede i 2019 – mens prinsessen altså da var forbundets beskytter – kritisert Durek Verrett offentlig og advart mot de alternative behandlingsmetodene han fremmet.

Det var like etter at det våren 2019 var blitt kjent at prinsesse Märtha Louise og Verrett var kjærester, og de skulle ut på en turné med selvrealiserings-foredrag.

Verrett, eller sjaman Durek som han kaller seg, hadde da blant annet sagt at han kan hjelpe folk med å bli friske så sant de åpner opp for det selv, og at han med sine sjamanteknikker kan «rense kroppen» for oppsamlet gift.

Assisterende generalsekretær Jørn Sibeko utdyper nå Epilepsiforbundets syn.

– Mange av våre medlemmer har alvorlig epilepsi, og en del må leve med til dels livskvalitetsreduserende bivirkninger for å ha noenlunde kontroll på anfallene, sier han.

– Selvfølgelig kan da et budskap om at dette kan løses med en krystall eller medaljong eller homøopatiske midler være forlokkende, men det er også et budskap som er livsfarlig. Det finnes en rekke eksempler på mennesker som har dødd etter å ha seponert (avsluttet) medisiner på egen hånd uten å være styrt av lege.

Medaljong-storm

Den siste tiden har det stormet rundt Verrett, som nå er forlovet med prinsesse Märtha Louise, igjen.

Bakgrunnen er at Verrett hevdet han nektet sykehusbehandling og at i stedet en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte.

Den samme medaljongen selger han på sin nettside for mer enn 2000 kroner.

I en video på Instagram fortalte Durek Verrett sine over 260.000 følgere at han hadde brukt en medaljong for å bli frisk av korona. Foto: Skjermbilde fra Durek Verretts Instagram

Da kongeparet var på fylkestur i Møre og Romsdal i forrige uke, kommenterte de for første gang sin kommende svigersønns omstridte uttalelser.

Kong Harald skrøt da av det norske helsevesenet og sa også at de kommer til å snakke med Verrett.

Da prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble intervjuet av TV 2 noen dager senere, sa prinsessen at de ennå ikke hadde snakket med kongen etter hans kommentar.

I dag var prinsesse Märtha Louise ute på oppdrag for kongehuset og åpnet Blindeforbundets nye anlegg for førerhunder.

Blindeforbundet er en annen organisasjon prinsessen er beskytter for.

Mens prinsessen bare ville snakke om førerhunder, ville pressen vite om dialogen med kongen var i gang. Men prinsessen nektet å svare på spørsmål om Verrett.

Prinsessen svarer ikke på spørsmålet Du trenger javascript for å se video.

Beskytter for sju forbund

Prinsesse Märtha Louise er per i dag beskytter for disse organisasjonene:

Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Revmatikerforbund

Riderrennet

Vivil-lekene

Ingen av dem har planer om å avbryte samarbeidet med prinsessen nå.

Prinsesse Märtha Louises pressekontakt Carina Scheele Carlsen viser til Durek Verretts pressekontakt, som foreløpig ikke har besvart NRKs henvendelse.