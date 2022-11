– Vi har fulgt med på den diskusjonen som har vært i pressen og blant folk når det gjelder prinsesse Märtha Louises virksomhet og sammenblanding av oppgaver. Vi har nå kommet frem til en løsning som vi håper og tror vil gi større avstand mellom prinsessens aktivitet og kongehuset, sier kong Harald.

Etter en prosess som har vart i et par måneder, der prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset skulle avklares, var konklusjonen i dag klar:

Hun skal nå ikke representere kongehuset og skal ikke være kongelig beskytter for organisasjoner.

– Vi tror dette vil skape en større avstand og er glad for det. Vi har kommet frem til et omforent forslag som vi alle er fornøyde med, sier kong Harald.

Samtidig sier kongen at han er lei seg for at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset.

– Hun er veldig flink til det. Og jeg vet at de som har hatt nær kontakt med henne, er veldig glad i henne. Så det er noen som blir glade for dette, og noen som blir skuffet. Men sånn er det.

Dronning Sonja beskriver en prosess som har vært ledet av kronprins Haakon og hoffsjefen, og at den har brakt familien nærmere hverandre.

– Vi har fått stor forståelse for hverandre. Jeg har følelsen av at Durek forstår mer av hva monarkiet og kongehuset står for i et land. Han sier i hvert fall at han har lært mye, sier dronningen.

– Han er veldig fin og morsom å være sammen med, legger hun til.