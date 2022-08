Kongeparet kommenterer Durek-kritikken for første gang

Kongeparet har til nå vært tause om deres kommende svigersønns omstridte uttalelser.

Blant dem at han ble frisk av korona ved hjelp av en medaljong.

Men da de møtte pressen i kveldssolen under fylkesturen til Møre og Romsdal, som ble innledet i dag, kommenterte de for første gang uttalelsene fra Durek Verrett.

Kongeparet ble møtt av et folkehav i Valldal i Fjord kommune i ettermiddag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Nå er jeg så heldig, eller uheldig, at jeg nylig har hatt erfaring med å være syk. Og i dette landet har vi et utmerket helsesystem, jeg kan bare si at det er veldig bra å ha et slikt helsesystem som vi har i Norge. Og selv Durek Verrett har nytt godt av vårt helsesystem, sier kong Harald.

– Og priser det, legger dronning Sonja til.

«Skruppelløs og farlig»

Verrett har senest i sommer fått mye kritikk, blant annet fra regjeringsapparatet.

«Dette er en skruppelløs og farlig sjarlatan».

Det skrev statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet om Verrett tidligere denne måneden.

Bakgrunnen var at Verrett, også kjent som sjaman Durek, hevdet en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte.

Den samme medaljongen selger han på sin nettside for mer enn 2000 kroner.

Foto: Skjermbilde fra Durek Verretts Instagram

I en video han la ut på Instagram, fortalte Verrett sine over 260.000 følgere at han hadde nektet medisinsk behandling, og at han i stedet hadde brukt en såkalt «spirit optimizer» for å bli frisk.

– Alle sa at jeg måtte dra på sykehuset, og på sykehuset sa de at jeg måtte ta alle disse kjemikaliene, og de ville koble meg til en pustemaskin og sånt. Jeg sa nei. Åndene sier at man har det man trenger for å komme seg, sa Verrett i en video.

– Jeg vet ikke om dere har sett den nye «optimizeren»? Jeg brukte denne som kalles «The lightbringer» for å få giften ut av systemet, sa han og viste frem medaljongen.

– Stor forskjell mellom Norge og Amerika

Flere har også reagert på at Verrett bruker kongelige titler og begreper i omtale av seg og prinsessen i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener, men vi er i en prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert, sier kong Harald i dag.

– Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie. Så det kommer til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sier han.

Kongen og dronningen svarte for første gang på kritikken rettet mot kommende svigersønn Durek Verrett. Foto: Lise Åserud / NTB

– Er det en utfordring for kongehuset?

– Nei, det er ikke en utfordring i det hele tatt egentlig, svarer kong Harald.

– Det er stor forskjell mellom å være i Amerika og være i Norge, tror jeg, sier dronning Sonja, og kongen legger til:

– Det er kulturkollisjonen vi nå merker.

Fortalte om trusler og hat

Durek Verrett forlovet seg med prinsesse Märtha Louise i juni.

Like etter forlovelse fortalte paret i en livesending på Instagram at de har fått både hat og dødstrusler etter at de ble sammen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde forlovelsen i juni og offentliggjorde da dette bildet. Foto: Babak Golkar/elevateYOU / NTB

– Jeg tror noe av grunnen til at folk har et problem med forholdet vårt, er for det første at de ikke vil se en svart mann i kongefamilien, sa Verrett.

Da kongeparet møtte pressen i dag, fikk de også spørsmål om hvordan de opplever at Verrett er blitt mottatt av det norske folk.

– Jeg er jo ikke Durek, så jeg vet jo ikke hva han har opplevd. Men det er jo ikke tvil om at i kroker og kriker i Norge så finnes det en del som driver med den slags. Så han merker det nok, og det gjør nok flere som ikke er etnisk norske her i landet, sier kong Harald.

Omstridt

Medaljong-uttalelsen er ikke første gang Durek Verrett har vakt oppsikt og kritikk.

Også tidligere har medlemmer av kongefamilien måttet kommentere omstridte uttalelser Verrett har kommet med.

For to år siden stoppet forlaget Cappelen Damm en planlagt utgivelse av Verretts bok «Spirit Hacking» på grunn av etiske vurderinger.

I boken skrev Verrett blant annet at kreft er «selvpåført» og et resultat av at vi ikke lenger ønsker å leve.

Den gangen fikk kronprins Haakon spørsmål om hva han tenkte om boken.

– Utgangspunktet mitt er at vi har ganske forskjellig tilnærming til disse spørsmålene. Jeg hadde vel tatt utgangspunkt i forskning på helse og det norske helsevesenet, sa kronprinsen.

Prinsessekjæreste

Det er tre år siden prinsesse Märtha Louise, som er nummer fire i arverekken til tronen i Norge, fortalte at hun var blitt kjæreste med amerikanske Durek Verrett, som kaller seg en sjaman.

Verrett har blant annet sagt at han kan snu atomer og redusere alder, og at han ikke er et vanlig menneske, men en blandingsart mellom reptil og Andromeda.

Paret offentliggjorde forholdet få dager før de skulle starte turneen «The Princess and the Shaman» i mai 2019.