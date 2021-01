Politikerne vil ha moms før Distrikts-Norge har rukket å skaffe seg elbiler

Annenhver nye bil som selges i landet er en elbil. Det har kostet fellesskapet 19 milliarder i momsfritak å sponse denne utviklingen.

Men vi er ikke i mål: Innen 2025 skal alle nybiler som selges være utslippsfrie, har politikerne bestemt.

Likevel diskuterer flere partier nå å fjerne momsfritaket på elbiler. Akkurat idet det kommer elbiler som er store nok for barnefamilier, og med lang nok rekkevidde for distriktene.

Norges mest solgte bil i fjor var Audi e-tron. Skal den ha full vinterpakke koster den så mye at flere partier vil ha moms på den. Dermed kan den fort bli 60.000 kroner dyrere.

Moms på de dyreste bilene

Høyre har sagt de gradvis vil trappe ned elbilfordelene. I første omgang for de dyreste elbilene. Samtidig sier partiet de skal sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.

Arbeiderpartiet foreslo både i år og i fjor elbilmoms på beløp som overstiger 600.000 kroner. Det vil også SV. Mens et knapt flertall i Sps programkomité har gått inn for det samme.

– Klimapolitikken må være rettferdig. Derfor foreslår vi å stoppe statens sponsing av luksusforbruk av elbiler for å heller finansiere hurtigladestasjoner i hele landet, sa Jonas Gahr Støre da han presenterte Aps alternative statsbudsjett i november.

– Urettferdig

Under en halv prosent av bilene som ble solgt i Finnmark i 2020 var elbiler.

Det er ikke fordi de er treigere der. Det er fordi området er like stort som Oslo, Akershus, Østfold, Telemark, Vestfold, Buskerud og Møre og Romsdal. Til sammen! Bussen stopper ikke rett utenfor døra hvert femte minutt. Det snør og blir kjempekaldt.

– Vi trenger biler med lang rekkevidde, firehjulstrekk, bakkeklaring og hengerfeste. Endelig har det begynt å komme slike biler til en overkommelig pris. Men nå er politikerne i Oslo i gang med å trekke opp stigen etter seg.

Det sier Yngve Labahå. Han er daglig leder i Kirkenes Bil AS. I åtte år har han vært vitne til elbilboomen lenger sør. Først nå, de siste tre månedene, har det endelig begynt å rulle elbiler ut av butikken hans også. Flere enn de sju foregående årene til sammen.

KIRKENES: Yngve Labahå i Krikenes Bil AS tror han kan selge 80 prosent elbiler i 2021, dersom momsfritaket fortsetter. Foto: Privat

Labahå forsikrer at Finnmark også vil være med på det grønne skiftet.

– Milliarder er gitt i avgiftslettelser. Det meste har gått til byene og områdene rundt. Det er bare ikke så viktig at vi i Finnmark skal få være med på festen!

Fikk endelig ladestasjoner

– Folk er så gira. De har venta og venta på at det skal bli mulig å kjøre elbil her. Et argument er at de trenger tilhengerfeste for å få med seg snøskuteren, humrer Ståle Frydenlund.

Han er testansvarlig i Elbilforeningen. I fire dager har han og fem andre kjørt rundt i Troms og Finnmark. Når NRK snakker med ham er han på vei fra Alta til Tromsø.

FINNMARK: Elbilforeningen testet ut fem ulike elbiler på lange kjøreturer i opp mot -20 grader i Finnmark denne uken. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

De tester ut det splitter nye ladenettverket i fylket. Og fem ulike elbiler. Bilene har en prislapp på mellom 350.000 og 1 million kroner. Så langt har turen gått knirkefritt. Selv for den billigste av dem.

– Så det går altså fint an å kjøre bil til under 600.000 kroner i Finnmark?

– Ja, det kan du absolutt, men moms på de dyrere bilene vil effektivt hindre de større familiebilene med å nå ut til folk. Hvis du tvinger folk til å kjøpe små elbiler, så vil de velge å kjøre diesel.

VARANGERBOTN: Elbilforeningen har testet elbiler i Finnmark. Her tar Ståle Frydenlund en ladepause. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Familiebiler

Det samme sier bilforhandleren i Finnmark. Det er særlig større familiebiler som fort kan bli for dyre for folk flest:

– Det er bilene vi venter på som blir de «komplette» familiebilene som vil rammes av økt pris grunnet moms. Mange av dem vil bli priset opp mot 800.000 kroner, sier Labahå.

Men prisene skal uansett ned, mener Arbeiderpartiets Espen Barth Eide:

– Det blir billigere å lage elbiler, fordi det blir mange flere av dem. Så på et tidspunkt kan man begynne å innføre moms, men altså på lavere bilpriser. Og det skjer nå. For nå kommer virkelig volumene på bra familiebiler.

Barth Eide avviser ikke at prisgrensen for moms kan bli satt ytterligere ned. Det er viktigere å sponse ladestasjoner, mener Ap.

Ikke ennå

– Lading er viktig. Men folk får ikke mer penger til å handle bil for, selv om det står en ny ladestasjon på gatehjørnet, sier Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund.

Christian Lagaard er kommunikasjonsrådgiver i Norges Bilbransjeforbund. Foto: NTB

I en undersøkelse utført for forbundet sier bare 8 prosent at miljø er viktigst når de kjøper bil. Pris er langt viktigere om folk i distriktene skal bytte ut en velfungerende dieselbil.

– Når mener dere innføring av moms kan skje, da?

– Når elbilen er konkurransedyktig for alle. Og fortsatt er det bare omkring 350.000 av 2,8 millioner personbiler i Norge som er fossilfrie. Og vi er bare halvveis til mål om 100 prosent elbilsalg. Problemer er ikke at vi selger for mange elbiler. Det er at vi selger for få, svarer Lagaard.