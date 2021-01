Kautokeino er landets største kommune i areal, nesten like stor som de to neste til sammen, og omtrent like stor som en fjerdedel av Danmark.

Her finnes det kun seks elbiler.

Men regjeringen krever at kommunene de neste årene kun skal kjøpe utslippsfrie biler. Dermed ligger det an til at det snart vil bli flere.

En av de seks elbileierne er Marit Helene Eira. Hun pendler 60 kilometer daglig til kommunesenteret i Kautokeino.

– I fjor var det flere som sa at de skulle se hvordan det gikk med meg før de kjøpte selv. Så jeg har jo blitt en prøvekanin nå, sier Eira.

Marit Helene Eira pendler til sammen 120 kilometer hver dag med elbilen sin, uansett vær og temperatur. Foto: André Bendixen / NRK

Skeptisk til regjeringens plan

I tillegg til å være den største, er Kautokeino også en av de aller kaldeste kommunene i Norge. Derfor er kommunen skeptisk til å kun investere i utslippsfrie biler, slik regjeringa nå pålegger alle kommuner.

– Vi bor tross alt midt på Finnmarksvidda, og av og til må vi av gårde i dårlig vær, sier ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen.

Han omfavner tanken om miljøvennlig kommunal bilpark, men sier det blir vanskelig å kun satse på utslippsfrie biler.

– Det er også andre ting som gjør at vi er nødt til å stole på kjøretøyet, så 100 prosent blir det nok ikke de første årene.

Hans Isak Olsen representerer Kautokeino Fastboendes Liste og er ordfører i Kautokeino. Han mener det kan bli utfordrende med bare elbiler i kommunen. Foto: André Bendixen / NRK

«Prøvekanin» Marit Helene Eira tror imidlertid at elbil kan fungere godt, selv her.

– I fjor vinter var det to dager med under -40 grader. Det gikk kjempebra og bilen blir varm. Den er varm allerede etter å ha kjørt ett minutt, sier Eira.

Regjeringens mål er at alle biler som kjøpes av offentlige instanser skal være utslippsfrie fra og med 2022. Det kan gis unntak for noen innkjøp som for eksempel beredskapskjøretøy.

Folk i Kautokeino er godt vant med lange avstander og kalde dager. Foto: André Bendixen / NRK

Et hårete mål

I desember var nesten halvparten av alle nye biler i Troms og Finnmark elbil. Samtidig bygges det hurtigladere langs veiene.

Senterpartiets stortingsrepresentant, Sandra Borch, mener likevel at 2022 er for tidlig.

Hun mener også at regjeringen velter regningen for klimatiltakene over på en allerede hardt prøvet kommunal og fylkeskommunal sektor.

Sandra Borch (Sp) mener regjeringen går for fort frem. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– I Nord-Norge har vi kraftunderskudd i mange kommuner. Næringslivet har ikke strøm nok til å etablere seg ute i kommunene, sier Borch.

Hun mener det ikke er mulig å legge til rette for at alle kommuner skal kjøre elbiler.

– Målet i seg selv er bra, men å gjøre dette allerede fra neste år er altfor tidlig, og det er veldig mange plasser i landet som ikke har kapasitet til å gjøre det.

Tiltakene er en viktig del av målet om å kutte 50–55 prosent av norske utslipp innen 2030. Dette er også en del av regjeringens langsiktige mål om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050.