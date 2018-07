Bar-manager på Kos om russeslagsmål: – Det har vært helt ekstremt

Ronny Helmersen er daglig leder på West Bar på Kos, som er den største og mest populære baren blant norske ungdommer som ferierer på øya.

Han har jobbet i baren de siste åtte årene, og sier at han aldri har sett så mange konflikter mellom rivaliserende russebusser som i år.

– Dette er ganske nytt. I år har det vært helt ekstremt.

Natt til fredag ble ti norske russegutter fengslet på Kos, etter å ha vært involvert i slåsskamp. Guttene ble løslatt fredag.

Fire av guttene som ble arrestert på Kos natt til fredag, skal være under 18 år. Foto: Tipser

Mer alkohol og mindre strenge regler

Denne uken har det ifølge Helmersen vært politi i gatene hver dag, for å slå ned på slåssing mellom turister.

Han sier at de involverte har en klar fellesnevner:

– Det er stort sett nordmenn, og de er stort sett 18 år gamle.

Helmersen trekker frem økt alkoholinntak og et mer avslappet regelverk som årsaker til at voldelige situasjoner oppstår mellom norsk ungdom når de er på ferie.

Ronny Helmersen, daglig leder for West Bar, sier at han aldri har sett så mange slagsmål knyttet til rivalisering mellom russ, som i år. Foto: Privat

– Når man er på ferie blir folk mye fullere enn hjemme, i tillegg til at nattklubbene er oppe lenger enn i Norge.

Sammenligner Kos med Tryvann

Tidligere ansatt i ROK (Russens organisasjonskomité) Mats Bache Flymo, har syv års erfaring med å arrangere russetreff, og har jobbet tett opp mot landets russebusser gjennom nettsiden bussruss.no.

Han sier at omfanget av russetiden, med planlegging som ofte begynner allerede i tiendeklasse, har mye av skylda for at voldelige konflikter oppstår når kommende russ ferierer på samme sted.

– En ferietur til Kos er som «Tryvann light». Når 20 gutter drar nedover etter å ha gledet seg i flere måneder, blir det mer energi, spenning. Da er det lett at noen «klikker».

Mener sjalusi er en utløsende årsak

Ifølge Flymo er sosiale medier en viktig årsak til at antall konflikter mellom rivaliserende russebusser har eskalert.

– Bussene har Instagram-kontoer der de promoterer seg selv, og når bussmedlemmene først møtes, har de bygget opp en fiende gjennom sosiale medier over to år. I tillegg har Snapchat gjort det lettere å gå sammen med andre busser for å banke opp en felles fiende.

Mats Flymo kaller en ferietur til Kos for «Tryvann light». Foto: Privat

Flymo peker også på sjalusi som en utløsende faktor for russeoppgjør som ender i slåsskamper.

– Det blir en måte å bevise at man er bedre enn andre, og gjennom slåssingen får de utløp for sjalusien.

Han forteller at han som ROK-ansatt ved flere anledninger har forhindret slagsmål mellom russ, som har vært planlagt på forhånd.

– Uvennskap blir mer synlig

Andreas Haukeland, som går under artistnavnet «TIX», produserer russemusikk for flere av landets russebusser.

Han er kjent med at rivalisering mellom russebusser kan ende i voldelige oppgjør.

– Det skjer hvert år. Det er enkeltpersoner med mindreverdighetskomplekser som ikke klarer å feste med andre.

Andreas Haukeland, bedre kjent som «TIX», er denne uken på ferieøya Ios for å spille for et tusentalls norske ungdommer. Foto: Petter Sommer / NRK

Haukeland sier at han ikke ønsker å blande seg inn i rivalisering mellom russebusser, og at han tar avstand fra bruk av vold.

Blant annet har han et eget punkt i kontrakten han skriver med bussene, som spesifiserer at han kan velge å fjerne en russelåt hvis medlemmer av den aktuelle bussen er involvert i slåsskamper.

Haukeland tror relasjonene mellom russebusser blir sterkere når kommende russekull møtes på samme feriedestinasjon.

– Vennskapene mellom bussene blir nok mer synlige, men også eventuelle uvennskap.

Mener russen oppfører seg bedre

PR- og pressesjef for Russens Hovedstyre 2018, Alfred Rangul Ryvarden, avviser at russevold er et problem.

PR- og pressesjef for Russens Hovedstyre 2018, mener russen oppfører seg bedre nå enn de gjorde for fire år siden. Foto: Privat

– Turer til Ios og Kos har ingenting med russetiden å gjøre. Det er ingen som har sluppet noe i forkant av disse turene.

Ryvarden hevder at russetiden har endret seg markant de siste årene.

– Det er mindre vold og mindre pengebruk. Folk oppfører seg bedre.