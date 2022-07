Politiet om Oslo-skytingen: Vet fortsatt ikke om siktede har hatt medhjelpere

Fredag 22. juli møter politiet pressen for å oppdatere om Oslo-skytingen i juni i år.

Politiadvokat Børge Enoksen og fungerende leder for Felles operativ tjeneste, Gunn Anita Bjørnbakk, er til stede på pressekonferansen.

De er nå sikre på når de første skuddene ble avfyrt den natta. De har lagt frem følgende tidslinje:

01:12:08 – Siktede går av trikken

01:12:48 – Første skudd blir avfyrt

01:13:27 – Første melding til politiet

01:14:16 – Siktede blir lagt i bakken av sivile

01:14:26 – Operasjonsleder leser ut melding på oppdraget til mannskapet ute med bevæpningsordre

01:15:17 – Operasjonsleder definerer oppdraget som PLIVO (pågående livstruende vold)

01:18:47 – Politiet pågriper siktede

Tidligere har politiet gått ut med at det første skuddet ble avfyrt klokken 01:12:57. De har altså korrigert tidspunktet med ni sekunder etter å ha gjort flere undersøkelser.

Se NRKs tidslinje her.

Politiet berømmer de sivile som bidro i pågripelsen.

– Sivile har etter vårt syn utsatt seg selv for livsfare og forhindret at han kunne gjøre noe mer denne kvelden, sier Enoksen.

12 personer som var med å overmanne gjerningsmannen har fått status som fornærmet. Inkludert disse tolv er 69 personer politiet vurderer som fornærmede. De to døde er blant dem.

Fortsatt uklart om flere medvirket

Fredag er det fire uker siden Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder i Rosenkrantz' gate. Han tok livet av to personer og skadet flere. Han er siktet for drap, drapsforsøk og for å ha utført en terrorhandling.

Den siktede etter angrepet, Zaniar Matapour, har likevel sagt seg villig til å la seg undersøke, så lenge en av forsvarerne er til stede. Foto: Politiet

Det er enda uklart hva som var motivet for angrepet. Politiet har flere hypoteser. Disse er at angrepet kan ha vært et ekstremistisk islamistisk terrorangrep, hatkriminalitet, eller at Matapour er psykisk syk.

– Vi kan ikke utelukke det ene fra det andre. Det kan være en kombinasjon, sier Enoksen.

Det er fortsatt ikke klart for politiet om Matapour hadde medhjelper, og i hvilken grad angrepet var planlagt.

– Hvorvidt det har vært planlagt og foranledningen til handlingen er svært sentralt. Og hvorvidt han har hatt medhjelpere er fortsatt uavklart. Jeg kan ikke gå i detalj på status der nå, sier Enoksen.

– Hva er det de kan ha medvirket til?

– De kan for eksempel ha medvirket til å ha planlagt denne handlingen.

Politibil stod like ved

På pressekonferansen kom det frem at en bil fra Oslo politidistrikt med politibetjenter inni stod parkert i nærheten av åstedet da skytingen tiltok.

VG omtalte denne bilen tidligere fredag.

Gunn Anita Bjørnbakk kan ikke si noe om hvilket ærend de var ute i.

– Det er en politibil fra Oslo politidistrikt. Vi vet at den var der, men kan ikke si noe mer om det. Det vil etterforskning og evaluering gi svar på, sier hun til NRK etter pressekonferansen.

Hun vil heller ikke si om politifolkene i denne bilen var med å pågripe Matapour.

Vil la seg undersøke

Om han er psykisk syk er viktig for politiet å finne ut av. Det vil de gjøre gjennom en såkalt prejudisiell observasjon. Matapour har derimot ikke villet la seg undersøke.

Oslo tingrett kom derfor forrige uke til at han skulle tvangsinnlegges til undersøkelse ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssykehus i Bergen i inntil åtte uker.

Torsdag varslet derimot en av hans forsvarere Inger Zadig ved Elden advokatfirma at dette ikke lenger var aktuelt. Matapour har nå sagt seg villig til å la seg undersøke med en forsvarer til stede.

Matapour har heller ikke villet la seg avhøre av politiet, all den tid de ønsker å gjøre bilde- og lydopptak av avhøret. Politiet sier på sin side at dette er helt sentralt for Matapours rettssikkerhet, men også for deres egne rutiner.

Det er enda for tidlig å si om Matapour kommer til å ville la seg avhøre av politiet, forteller Zadig til NRK.

Enoksen kan fredag ikke kommentere på hvordan et eventuelt avhør vil foregå.