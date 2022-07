Terrorsiktede Matapour blir likevel ikke tvangsinnlagt

Retten slo fast at den siktede etter skytingen i Oslo i juni, Zaniar Matapour, skulle tvangsinnlegges for å få gjennomført en prejudisiell observasjon. Årsaken var at Matapour ikke samtykket til en slik vurdering.

Nå har partene funnet en løsning der den siktede samarbeider med de sakkyndige

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Vi har funnet en løsning basert på frivillighet. Han er villig til å møte og samarbeide med de sakkyndige så lenge en av oss forsvarerne er til stede, sier hans forsvarer Inger Zadig til NRK

Dermed unngår den terrorsiktede tvangsobersvasjon og innleggelse i Bergen.

– Vi er i dialog med de involverte partene vedrørende det praktiske rundt gjennomføringen. Planen er at samtalene med de sakkyndige skal komme i gang så raskt som mulig, sier Zadig.

Hun forteller at Matapour aldri kom seg til Bergen og Haukeland før det ble besluttet å ikke tvangsinnlegge ham. Den siktede er fornøyd med denne avgjørelsen.

Det er enda for tidlig å si om Matapour vil la seg avhøre av politiet, forteller Zadig.