Politiet mener de avverget gullsmed-ran

Ved 11-tiden den 28. desember i fjor reagerte en ansatt ved Veitvet senter i Groruddalen i Oslo på oppførselen til tre menn utenfor en gullsmedforretning på kjøpesenteret.

Politiet rykket ut og pågrep dem. Politiet oppdaget da at de tre mennene i 30-årene hadde med seg blant annet masker, gummihansker og to lag med klær på seg.

Det ble ikke funnet noe skytevåpen, men ifølge politiet hadde mennene med seg kniv og hammer.

Politiet mener at de avverget et ran.

– Vi mener ranet ble avverget ved at en ansatt ved kjøpesenteret varslet politiet. De tre mennene ble observert utenfor og inne i kjøpesenteret. Vi mener at gullsmedbutikken var målet, sier politiadvokat Anders Meeg-Bentzen ved seksjon for etterforskning av organisert kriminalitet til NRK.

Kjenninger av politiet

De tre mennene ble tiltalt for ransforbund. Rettssaken mot mennene starter i Oslo tingrett denne uken. Alle de tre mennene er tidligere domfelt.

– De er kjenninger av politiet. Det er kjente figurer med tilknytninger til gjengmiljøet i Oslo, sier Meeg-Bentzen til NRK.

POLITIADVOKAT: Anders Meeg-Bentzen i Oslo-politiet sier til NRK at de tre mennene er kjenninger av politiet og har tilknytninger til gjengmiljøet i byen. Foto: Olav Døvik / NRK

To av de tre mennene som nå er tiltalt, har i løpet av det siste året blitt dømt for tilfeller av alvorlig kriminalitet.

Én av mennene ble i mars i år dømt til nesten seks år i fengsel for bortføring og grov vold av en mann i 40-årene på Holmlia høsten 2015. Saken er anket.

Han er også tiltalt for å ha vært bevæpnet med et skarpt våpen på Holmlia i mai år.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han ser frem til å forklare seg i retten, sier mannens forsvarer, Usama Ahmad til NRK. Ahmad ønsker ikke å kommentere tiltalepunktet som handler om befatning med våpen.

BORTFØRT: Mannen i 40-årene ble bortført i denne BMW-en. En av mennene som ble dømt i saken, er nå siktet for ransforbund. Foto: POLITIET / NTB scanpix

En annen av de tiltalte ble i april i år dømt sammen med flere andre for et væpnet hjemmeran i Vestfold.

– Han erkjenner ikke straffeskyld, sier forsvarer Gunhild Bergan til NRK.

Advokat Bjørn Arild Langenes, som forsvarer den tredje siktede, sier til NRK at hans klient nekter straffskyld.