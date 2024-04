Folk på Grønland glade for mer synlig politi: – Kan bli som Sverige her om fem år

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Butikkeiere på Grønland i Oslo uttrykker frykt for kriminalitet og vold.

En rapport fra nabolagspolitiet viser at kriminelle opererer fritt i området.

Fra 1. mai vil det bli en permanent løsning med opptil 38 politibetjenter i et nytt "nærpolitiavsnitt" på Grønland og Tøyen.

Politiet ønsker å være mer synlige og jobbe tettere med kommunen for å gjøre Grønland til et tryggere sted.

Oslo politidistrikt har ikke fått mer penger for å bekjempe kriminaliteten på Grønland, og må derfor flytte politifolk fra andre enheter i byen.

Beboere og butikkeiere på Grønland ser frem til økt polititilstedeværelse, men uttrykker bekymring for at politiet bruker lang tid på å rykke ut når noe skjer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg kan ikke snakke med dere.

Når NRK møter butikkeiere på Grønland går denne setninga ofte igjen.

Mange av dem er redde. En sier han har snakka med pressen før, og angrer – for det fikk konsekvenser.

En annen sier han frykter å bli knivstukket på vei hjem om det kommer ut at han har snakka med oss.

Vold og fryktkultur

For det er store utfordringer på Grønland i Oslo.

VG har fått innsyn i en rapport fra nabolagspolitiet på Grønland. Her kommer det frem at kriminelle opererer fritt i området.

Butikkeiere og ansatte blir utsatt for vold og trusler. Flere av de NRK har snakket med sier de er redde for å bli banket opp.

– Jeg har aldri sett Grønland så farlig som det er i dag.

En anonym butikkeier forteller at kriminelle gjør at flere butikkeiere har gitt opp. De orker ikke være på Grønland mer. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Det sier en butikkeier som ønsker å være anonym.

Ifølge ham har flere gitt opp. De orker ikke lenger å drive butikk her.

Han er glad for at det blir mer synlig politi på Grønland. Men det haster:

– Om ingenting skjer, kan det bli som Sverige her om fem år.

Fast nabolagspoliti

Nabolagspolitiet har vært et prøveprosjekt. Men mandag skriver VG at fra 1. mai vil det bli en permanent løsning.

Opptil 38 politibetjenter flyttes til det nye «nærpolitiavsnittet».

Målet er å slå ned på narkotikasalg, vold og trusler på Grønland og Tøyen.

Nabolagspolitiet har tidligere pratet med flere av de som driver butikk i området. Det de fortalte om overrasket politiet.

– Da fikk vi vite at det var en veldig streng taushetskultur. Det var utfordrende å jobbe her, og de var utsatt for veldig mye grov kriminalitet.

Leder i enhet sentrum Frode Larsen lover at det vil bli mer politi i gatene på Grønland fremover. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Det sier leder i enhet sentrum Frode Larsen til NRK.

Politiet skal nå ha en campingbil og andre kjøretøy stående på Grønland, som politibetjentene skal jobbe ut fra.

– Men først og fremst er ønsket at vi skal være ute til fots, snakke med publikum og være synlige.

Larsen legger til at de også ønsker tettere samarbeid blant annet med kommunen for å gjøre Grønland til et tryggere sted.

Flyttes fra andre steder

Oslo politidistrikt har ikke fått mer penger for å bekjempe kriminaliteten på Grønland.

Dermed må man flytte politifolk fra andre enheter i byen.

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg fra Høyre, har flere ganger bedt regjeringen om mer penger til politiet i hovedstaden.

– Nå går vi til stortinget og ber om en ekstra bevilgning på 635 millioner kroner. Det vil også treffe Oslo politidistrikt, sier statssekretær Sigve Bolstad fra Senterpartiet til NRK.

Men Bolstad kan ikke si noe om hvor mye av den potten som havner i hovedstaden.

Det vil være opp til politidirektoratet hvordan de pengene skal fordeles.

Statssekretær i justisdepartementet Sigve Bolstad forteller at de vil be stortinget om mer penger til politiet. Men hvor Oslo-politiet får er ikke sikkert. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Bekymret for barna sine

Uansett hvor mye mer penger Oslo-politiet får, vil det fra 1. mai være mer politi på Grønland.

– Vi kommer til å satse på nærpoliti i de områdene som vi prioriterer, hvor det er høyest andel av kriminalitet og utrygghet, sier enhetsleder Larsen.

Det er etterlengtet for de som bor og jobber på Grønland.

Flere av de NRK har pratet med forteller at politiet bruker lang tid på å rykke ut hvis noe skjer.

De sier at når politiet er der er det trygt. Med én gang de forsvinner, så kommer de kriminelle tilbake.

Få av de NRK møter på Grønland vil stå frem med navn og ansikt. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

En mann som ønsker å være anonym er bekymret for barna sine. Men han har et håp om at mer politi vil gjøre Grønland trygt.

– Det er lurt av politiet å være her hele tiden. Så lenge de er her blir det tryggere.