Vil fengsle etter ran

Aktor la ned påstand om fengselsstraffer for de sju tiltalte som skal ha vært med på binde fast et kjærestepar og rette en pistol mot mannens hode, i et forsøk på ran i Horten i fjor. Med finlandshetter skal de ha gått inn i huset og slått og sparket mannen. De truet også leieboere og sa de skulle skyte kjærestens hund. Aktor ba om fengselsstraffer fra to år og tre måneder til tre år og tre måneder for de tiltalte.