– Politiet har mottatt over 100 tips i etterkant av etterlysningen i krypto-sporet i mai 2021. Flere av tipsene anses som så relevante at de følges opp med videre etterforskningsskritt, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til NRK.

I mai ba politiet publikum om hjelp i Lørenskog-saken. Politiet offentliggjorde flere spor knyttet til kryptovaluta-opplegget, og ba personer som kjente igjen oppsettet om å ta kontakt.

Det har ledet til at et titalls personer er avhørt, og informasjon fra flere relevante aktører, ifølge Hanssen.

– Tipsene omhandler både navngitte enkeltpersoner og miljøer, samt utfyllende informasjon om de særtrekkene vi har fremhevet i etterlysningen. Flere av tipsene inneholder relevant informasjon som samlet sett bidrar til å opplyse det totale bildet i saken, sier han.

Avhør med et titalls personer

I oktober er det tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst.

Politiets hovedteori er at hun er drept, men til tross for en omfattende etterforskning vet politiet fortsatt ikke hvor hun er eller hvem som står bak.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Det såkalte kryptosporet er et av sporene som politiet vil prioritere utover sommeren og høsten.

I trusselbrevet Tom Hagen fant inne i parets felles hjem etter at kona forsvant, var det skissert et betalingsoppsett der Hagen skulle kommunisere med den antatte motparten via bitcoin-innbetalinger.

Det er fra før kjent at det er kryptovalutaene monero og bitcoin som er brukt i saken.

I mai ble det i tillegg kjent at motparten også brukte den ukjente og usporbare kryptovalutaen dash. Den var, ifølge politiet, lite utbredt i Norge i 2018.

I tillegg ble vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi benyttet. Denne kunnskapen, kombinert med et voldspotensial, kan snevre inn listen over bakmenn, håper politiet.