Har fått tips etter krypto-etterlysning i Lørenskog-saken

Politiet valgte i går å offentliggjøre flere spor knyttet til kryptovaluta-opplegget i Lørenskog-saken. Det var VG som skrev om disse nye opplysningene først.

Politiet ønsker at publikum kan hjelpe dem i å løse mysteriet rundt Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kjenner seg igjen i dette oppsettet – disse særkjennene med hvilke vekslingsbørser som er benyttet, hvilke valutaer som er benyttet, hvilken bitcoin som er brukt også videre, sier påtaleleder, politiinspektør Gjermund Hanssen til NRK.

De mener summen av opplysninger kan peke mot noen personer med en spesiell kunnskap og interesse for dette feltet.

– Hva er det som skiller seg ut her?

– Det er først og fremst at det er brukt flere former for krypto. Det er brukt bitcoin, det er brukt monero og det er brukt dash. Det er brukt flere ulike tjenestetilbydere som ikke var helt normale sommeren 2018. Det er brukt flere vekslingsbørser. Samlet sett, selve oppsettet, skiller seg fra normalen, mener Hanssen.

MYSTERIET: Fotografer utenfor huset på Lørenskog da det pågikk krimtekniske undersøkelser i april 2020. Foto: Cicilie S. Andersen

Har fått tips

Politiet mener at motparten har en så sammensatt og avansert kunnskap om kryptovaluta, det mørke nettet, vekslingsbørser, anonymisering og transaksjoner at de håper noen kan kjenne det igjen.

Politiet lurer på hvem som hadde denne kompetansen i 2018 og hvem som hadde både evne og vilje til å utføre handlingen mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Hvor mange mener dere har både denne kryptokunnskapen og viljen til å begå en kriminell handling i 2018?

– Når vi ser dette i sammenheng og spoler tilbake til 2018, så mener vi at det er en begrenset krets av personer.

NRK forklarer Hva er kryptovaluta? Bla videre Kryptovaluta er digital valuta Pengene finnes kun på internett. Derfor kan du uansett hvor du befinner deg i verden, gjøre opp i én digital valuta uten mellomledd. Kryptovaluta kontrolleres ikke av banker Kryptovaluta er desentralisert og kryptert. I teorien er det ingen som kontrollerer den. Det gjør gjerne at kursen til slik type valuta er ekstremt ustabil. Det kan altså øke muligheten for å oppnå en høyere avkastning på din investering, men også risikoen for at du taper stort. Hva er blockchain? Grunnen til at «ingen» kontrollerer kryptovaluta er teknologien den bruker, som heter «blockchain». Blokkkjeden er en form for en database, hvor dataene ikke er lagret bare på ett sted, men hos alle i nettverket. Teknologien tillater deltakerne i nettverket å godkjenne transaksjoner uten samtykke fra en tredjepart. Det finnes tusenvis av forskjellige kryptovalutaer Noen av de største heter Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Ripple. Valutaen kjøpes på såkalte kryptobørser, som det etter hvert begynner å finnes ganske mange av. Hva brukes det til? Kryptovaluta benyttes i større grad som et investeringsobjekt, og spekulasjonsobjekt, enn betalingsmiddel som var det opprinnelige formålet. Å lage flere coins (enheter av valutaen) kalles mining Mining er prosessen der «blokker» av transaksjoner blir verifisert, og nye enheter lansert. Har du «minet» eller utvunnet virtuell valuta som for eksempel bitcoin må du rapportere det i skattemeldingen. Prosessen krever enorme mengder datakraft Om bitcoin hadde vært et land, ville det ranket som nummer 58 i verden når det gjelder strømforbruk. For å utvinne bitcoin brukes tusenvis av kraftige datamaskiner. Dette har ført til mye klimakritikk fordi mye av utvinningen bruker kullkraft som energikilde, den mest skadelige typen fossil energi for klimaet. Forrige kort Neste kort

Politiet ønsker ikke å si om de mener personene befinner seg i Norge.

– Vi har fått en del tips, de er til mottak og vurdering, men vi ønsker ikke å gå noe nærmere i detaljene om det, sier Hanssen.

– Hva kan disse tipsene hjelpe dere med?

– Vi håper det kan bringe oss videre, rette oss inn mot konkrete miljøer og personer og at det kan bidra til å opplyse det totale bildet i saken.

Brukte lite utbredt kryptovaluta

Det er fra før kjent at det er kryptovalutaene monero og bitcoin som er brukt i saken.

I trusselbrevet Tom Hagen fant inne i Sloraveien etter at kona forsvant, var det skissert et betalingsoppsett der Hagen skulle kommunisere med den antatte motparten via bitcoin-innbetalinger.

Selve løsepengekravet skulle betales i den svært anonyme kryptovalutaen monero.

Nå opplyser politiet at motparten også brukte den ukjente og usporbare kryptovalutaen dash. Kryptovalutaen har en funksjon som heter PrivateSend, som sørger for at transaksjoner blir anonyme og umulige å spore.

Politiet har tidligere uttalt at forfatteren av trusselbrevet trolig har norsk som førstespråk etter at innholdet har blitt analysert av språkeksperter.

Ifølge politiet var bruk av dash lite utbredt blant nordmenn i 2018.

– Vi mener at det var en mindre krets av personer og betydelig mindre enn bitcoin og monero. Det handler også om å se det opp imot kriminelle handlinger, sier Hanssen.



I tillegg ble vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi benyttet. Denne kunnskapen, kombinert med et voldspotensial, kan snevre inn listen over bakmenn, håper politiet.

INTERVJUET AV NRK: Tom Hagen er siktet for drap og medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld. Her er det eneste intervjuet han har gitt. Du trenger javascript for å se video. INTERVJUET AV NRK: Tom Hagen er siktet for drap og medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld. Her er det eneste intervjuet han har gitt.

Finansspråk

Børsene og valutaen politiet nå etterforsker er designet for å være anonyme.

Men Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos, som bistår Øst politidistrikt i etterforskningen, sier det er mulig å bryte igjennom.

– Vi kommer som regel alltid i mål. Det gir oss på mange måter en motivasjon til å fortsette. Vi ser at vi har kommet gjennom krypto de har brukt i en årrekke. Når vi først får et gjennombrudd i en sak der store kriminelle nettverk har brukt krypteringer for å skjule informasjon, får vi tak i masse informasjon, sier avdelingsdirektør Olav Skard i NC3.

Politiet mener det er påfallende at motparten i trusselbrevet bruker finansuttrykk som «over-the-counter» og «KYC» (forkortelse for «know your customer»).

I tillegg til disse opplysningene sier Hanssen at motparten blant annet brukte VPN-programmet NordVPN for å skjule sine spor da de opprettet en e-postkonto med stjålen identitet hos mail.com.

Denne kontoen ble brukt til å opprette brukerkontoer hos tre børser for kryptovaluta, KuCoin og Binance, og litt senere Huobi.

– De har nok ikke noen grunn til å føle seg trygge, sier Skard om dem som står bak krypto-oppsettet.

FORSVUNNET OG DRAPSSIKTET: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. Foto: PRIVAT

To siktet

Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, og i april i fjor siktet de Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona. Politiet har undersøkt langt mer enn hundre steder i søk etter den savnede kvinnen.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre, og til NRK sier Hagen at han ikke har noe å skjule. Det samme gjør mannen i 30-årene som politiet har siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse.

Da mannen ble pågrepet 7. mai i fjor, bekreftet politiet at de var kjent med hans «IT- og kryptovalutakompetanse».

Som NRK har fortalt tidligere, ble det gjennomført flere møter mellom Hagen og mannen i 30-årene i månedene før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.