Politiet sier de får stadig mer svar i forsvinningssaken

I oktober er det tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst. Politiets hovedteori er at hun er drept, men til tross for en omfattende etterforskning vet politiet fortsatt ikke hvor hun er eller hvem som står bak.

Så langt i 2021 hard det blitt gjennomført rundt 50 nye avhør i saken bekrefter politiet overfor NRK. Totalt er det gjennomført cirka 650 avhør siden oktober 2018.

– Vi mener det utføres relevante etterforskningsskritt og at vi stadig får ny informasjon som bidrar til å utfylle det totale bildet i saken, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen var sammen siden 1960-tallet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018. I april i fjor ble ektemannen siktet i saken, men nekter straffskyld. Foto: PRIVAT

Politiet bekrefter også at det har blitt gjort nye søk etter den savnede kvinnen.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Krypto-sporet prioritert

For én måned gikk politiet ut og ba om tips om det såkalte kryptosporet, og etter det NRK får opplyst, er personer med kompetanse om kryptovaluta blant dem som har vært inne til avhør så langt i 2021.

Dette er et sentralt spor som politiet tror kan bidra til å oppklare saken. Kryptosporet vil være et viktig etterforskningsskritt utover sommeren og høsten.

– Prioriterte gjøremål utover høsten blir først og fremst videre arbeid i kryptosporet, kartlegging av bevegelser rundt åstedet og oppfølging av de handlingsrelaterte sporene fra åstedet, sier Hanssen til NRK.

Personer som tidlig var inne og vitnet i saken har også blitt kalt inn til nye avhør. Her har de blant annet blitt bedt om å levere inn gamle, digitale spor.

Jakter innkjøper

Det politiet betegner som «handlingsrelaterte spor» fra åstedet, er blant annet en strips, brevet og konvolutten som ble funnet inne i huset etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet.

Hvem som sto for alle disse innkjøpene er fortsatt ikke kjent, men Hansen sier at politiet vet mer om disse sporene enn tidligere.

– Politiet får stadig mer informasjon rundt de handlingsrelaterte sporene i saken, sier politiinspektøren.

I løpet av etterforskningen har politiet lagt ned et omfattende arbeid for å avdekke når og hvor dette ble kjøpt inn.

FANT BREVET HER: På denne stolen lå trusselbrevet som ble funnet av Tom Hagen. Brevet var skrevet på dårlig norsk og engelsk, men politiets undersøkelser slår fast at de tror forfatteren bak brevet var norsk. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Med hjelp av utenlandske eksperter, har politiet tidligere sporet konvolutten og papiret som trusselbrevet ble skrevet på til Clas Ohlson. Stripsen som ble funnet stammer fra Biltema.

Det har også blitt gjort undersøkelser for å finne ut hva slags printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet.

Inne på åstedet fant politiets kriminalteknikere skoavtrykk som stammet fra sko av merket Sprox. Avtrykkene ble funnet flere steder inne i boligen, og settes i sammenheng med forsvinningen.

Sprox-skoene har blitt solgt fra 24 utsalgssteder i Norge, deriblant fra en butikk på Lørenskog, bare 500 meter fra åstedet.

– Arbeidet med å identifisere kjøp pågår fortsatt og vi ønsker derfor ikke å gi fortløpende oppdateringer på dette, sier Hanssen til NRK.

Fakta om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning Ekspandér faktaboks * Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen (69) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018. * Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere. * Først onsdag 9. januar, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse. * 15. februar opplyste politiet at det så langt ikke hadde kommet tegn på at hun er i live, og heller ikke det motsatte. Politiet vet ikke om hun blir holdt skjult i Norge eller utlandet. * Det er fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovaluta og framsatt grove trusler i et brev etterlatt av gjerningspersonene. * 11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom gjerningspersonene og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon. * Politiet tror de har å gjøre med profesjonelle aktører. * De har sendt familien et forslag til hvordan de kan formidle et livsbevis. Familien er villig til å forhandle, såfremt den får sikre opplysninger om at kvinnen lever, ifølge bistandsadvokat Svein Holden. * Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning. * Politiet har mottatt over 1600 tips i saken.

Har gjort nye søk

Tidligere har det blitt kjent at politiet har kartlagt 122 forskjellige steder i Norge og i utlandet i jakten på Anne-Elisabeth Hagen, uten å ha funnet spor etter henne.

Politiet ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om de nye søkene.

– Antallet er i dag høyere, men vi ønsker ikke å gi fortløpende oppdatering på detaljnivå. Politiet har en lav terskel for å foreta søk, men dette må vurderes politifaglig ut fra de opplysningene som til enhver tid foreligger i saken, påkrevd ressursbruk og sannsynligheten for resultat, sier Hanssen.

FORSVARER: Svein Holden er forsvarer til Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Politiinspektøren sier at påtalemyndigheten er fornøyd med fremdriften i saken og at fremdriften er innenfor det man kan forvente i en så omfattende og kompleks sak.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, mener det er gode nyheter.

– Vi syns det er veldig bra at politiet etterforsker saken med full styrke, og vi syns det er oppløftende å høre at politiet mener det er progresjon i etterforskningen. Det gir håp om at saken vil bli løst, og at politiet vil finne ut hva som faktisk skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, sier han.