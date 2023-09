Politidirektoratet anbefalte aldri nye politikontor

Det kommer frem i et brev fra justis- og beredskapsministeren.

– Nå står det svart på hvitt at regjeringen valgte å ikke høre på Politidirektoratet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

Han har stilt skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og spurt om hvilke faglige råd Politidirektoratet ga departementet i forbindelse med de 20 nye politikontorene.

Nå har han fått svar. I svaret skriver justis- og beredskapsministeren blant annet:

«POD har ikke anbefalt etablering av nye tjenestesteder (...)».

Stensland er kritisk til at regjeringen har valgt å trosse anbefalingene.

– Det bekrefter det vi har sagt at her har regjeringen valgt å overkjøre politifaglige råd for å gjennomføre en politikk ingen ønsker, sier han.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland vil fremme forslag i Stortinget om å få innsyn i de politifaglige rådene. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Vil ha innsyn

Justis- og beredskapsministeren sier det har vært en innspillsrunde med kommunene, og at Politidirektoratet har kommet med sine anbefalinger.

– Og så har vi tatt en politisk beslutning på bakgrunn av det, sier Emilie Enger Mehl til NRK.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum brukte mye av valgkampen 2021 til å snakke om politi nær folk – over hele landet.

Da Senterpartiet kom i regjering høsten 2021, fikk de inn i Hurdalsplattformen at det skulle opprettes 20 politikontor. Noen skulle gjenopprettes, andre er helt nye.

En kartlegging NRK gjorde i slutten av august, viser at syv av 19 kommuner som får politikontor, hadde under 100 anmeldelser i hele fjor. Etablering av politikontorene er også kritisert av flere politimestre. Flere sier de nye kontorene er imot faglige råd eller at de ikke ønsket nytt tjenestested.

De konkrete rådene som Politidirektoratet har gitt til Justis- og beredskapsdepartementet, er imidlertid unntatt offentlighet.

Nå vil Stensland ta saken videre i Stortinget. Under trontaledebatten i oktober vil han fremme forslag om innsyn i de politifaglige rådene.

– Jeg kommer til å fremme forslag i Stortinget om å få innsyn i de politifaglige rådene som regjeringen nå nekter å gi meg. Jeg vil se beslutningsgrunnlaget og hva politiet faktisk har sagt, sier han.

– Tror du at du får flertall for det?

– Hvis SV vil, så får vi det. De er jo normalt litt opptatt av å se politiet litt i kortene. Men noen av støttepartene til regjeringen må støtte opposisjonen for å få dette på plass, svarer han.

Har innhentet råd

Tidligere har parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sagt følgende om prosessen omkring opprettelsen av nye politikontor:

– Dialogen har jo vært med politidistriktene og Politidirektoratet. Og jeg regner med at politiet står ved den dialogen de har hatt med departementet omkring opprettelse av nye tjenestesteder.

Tirsdag 22. august spurte NRK avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet om hva Politidirektoratet tenkte om Arnstads uttalelse.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hennes uttalelser, men vil egentlig bare henvise til de faglige rådene vi har gitt til departementet, sa han.

– Og det var ikke å opprette disse stedene?

– Da må jeg henvise til rådene vi har gitt, svarte Bjerke.

I Politisk Kvarter har justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sagt at «Politidirektoratet har kommet med helt konkrete innspill på hvor det er riktig å legge nye politistasjoner når det er et valgløfte fra vår side».

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skriver at Politidirektoratet ikke har anbefalt etablering av nye tjenestesteder. Foto: NRK

Statsråden mener likevel hun har vært tydelig på at Politidirektoratet ikke har ønsket nye politikontor.

– Det har vi vært tydelige på hele veien. Vi har innhentet råd fra politiet, og vi inviterte alle kommuner til å komme med innspill. Og så har vi måttet ta politiske beslutninger basert på helheten i det, svarer hun.

– Men dere har aldri før sagt at Politidirektoratet ikke anbefalte å opprette nye tjenestesteder?

– Jeg har sagt at det ikke har vært politiets anbefaling å opprette nye tjenestesteder. Men vi har bedt Politidirektoratet om råd om hvor tjenestestedene skal lokaliseres, når det først er sånn at regjeringen har bestemt at det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, svarer hun.

NRK har spurt Justisdepartementet om når Enger Mehl har sagt at det ikke var Politidirektoratets anbefaling å opprette nye politikontor. Departementet har foreløpig ikke svart på dette.