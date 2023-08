Her hadde de 26 anmeldelser i hele fjor – nå får de eget politikontor

Flere politikontorer i distriktene var et sentralt løfte for Senterpartiet i valgkampen 2021.

NRK meldte tirsdag denne uken at flere politimestre er kritiske til at regjeringen oppretter nye politikontor.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser, som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sa politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

Han trakk blant annet frem at antall straffesaker og øvrige forhold i Meråker kommune ikke tilsa at et nytt kontor med fem ansatte er nødvendig.

NRK har nå gjennomgått antall anmeldelser i kommunene der det skal etableres politikontor i år eller neste år.

Gjennomgangen viser at i syv av 19 kommuner var det under 100 anmeldelser i fjor.

Oversikt over anmeldelser Kommune Antall anmeldelser i 2022 Engerdal 40 Hvaler 151 Meråker 123 Salangen 74 Sandefjord (inkluderer Sandefjord og Torp) 3696 Sigdal 97 Steigen 56 Geiranger (i Stranda kommune) 17 Sørumsand politisone 175 Rakkestad 287 Nesodden 527 Oslo, Bydel Søndre Nordstrand 2327 Kvinesdal 183 Åseral 26 Sør-Odal 367 Vaksdal 101 Levanger 810 Hemsedal 232 Karlsøy 98

Politiets Fellesforbund mener tallene er nok et bevis på at nye politikontor er feil bruk av ressurser.

Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund er kritisk til de nye kontorene. Foto: Karoline Finnema / NRK

– Selv om ikke antall anmeldelser i seg selv nødvendigvis sier noe om behovet for politiet isolert sett, mener vi jo at dette her også beviser at det er feil prioritering å bruke politiressurser på denne måten, sier nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund.

26 anmeldelser i fjor

Onsdag stilte lokale Senterpartipolitikere i bunad og spiste marsipankake da regjeringen presenterte ti nye kontorer som skal etableres i løpet av 2024.

Åseral var én av kommunene som fikk beskjed om at politikontoret skal gjenåpnes.

– Dette er en gladnyhet. Jeg må klype meg i armen, sa Åseral-ordfører Inger Lise Lund Stulien (Ap).

Ordfører i Åseral sier det er en gladnyhet med nytt politikontor. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Men i bygda hennes, som har 911 innbyggere, ble det bare registrert 26 anmeldelser i hele fjor.

Politiets Fellesforbund mener ressursene burde vært brukt annerledes.

– Er 26 anmeldelser nok til å holde et helt politikontor i sving?

– Nei, det er ikke det. Hvis man ser på tallgrunnlaget fra i fjor, har vi samlet sett over 300.000 anmeldelser i Norge. Skal man fordele sakene per person, så er det for lite. Da burde politiet brukt ressursene på en annen måte, svarer Hjortland i Politiets Fellesforbund.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt har tidligere sagt til NRK at hun frykter polititilbudet kan bli dårligere dersom det ikke kommer ekstra penger til å drifte politikontorene i Åseral og Kvinesdal, som skal gjenåpnes.

– Jeg unner den enkelte kommune nye politistasjoner og gleder meg på deres vegne. Men vår hverdag innebærer allerede tøffe prioriteringer hver dag. Jeg ønsker at dersom vi får nye ressurser, så kan vi bruke dem fleksibelt og til glede for alle kommuner i hele Agder, sier hun.

– Med 26 anmeldelser i hele fjor, hvordan vil du vurdere behovet for politifolk i Åseral?

– Da ønsker vi fortsatt å kunne prioritere Åseral, men vi ønsker også å kunne bruke ressursene fleksibelt ut av Åseral og til resten av Agder politidistrikt. Det vil være viktig for oss, svarer hun.

Disse kommunene får nye politikontor fra 2024. Kontorene er spredt over hele landet.

– Bredden i politiets jobb

Da Senterpartiet presenterte hvilke steder som får nytt politikontor i 2024, spurte NRK Vedum om han visste hvor mange anmeldelser det var i de forskjellige kommunene.

– Det er jo mange små steder som får nye politikontor. Vet du for eksempel hvor mange saker i året de har i for eksempel Rakkestad?

– Jeg har ikke gått inn i det. Det som er viktig for oss, er å ha tilstedeværelse, ha politi, styrke den lokale beredskapen og det forebyggende arbeidet, svarer Vedum.

– Men har dere ikke gått inn i saksmengden og behovet for årsverk?

– Her jo selvfølgelig både Justisdepartementet og Politidirektoratet hatt sine runder. Vi er opptatt av å se bredden av politiets jobb. Det er både den daglige tilstedeværelsen, det er forebyggende ungdomsarbeid og selvfølgelig enkeltsaker, svarer han.

Fem politiårsverk

Tidligere i år la regjeringen frem listen over ni nye tjenestesteder som åpner i år. På hvert av disse stedene skal det opprettes fem nye årsverk.

For de ti nye kontorene som ble kjent 23. august, er det foreløpig ikke bestemt antall ansatte. Det gjelder også i Åseral.

– Det er ikke bestemt når i 2024 tjenestestedene skal åpne eller hvor mange som skal jobbe på det enkelte tjenestested. Dette vil avklares senere og vil bl.a. avhenge av lokale prosesser mellom politi og kommune, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.