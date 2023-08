Lillestrøm (Sørumsand), Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong) vil få polititjenestested i 2024.

– Vi har gått bredt ut, og det er mange kommuner som har meldt tilbake til oss. Noen mener det er for langt til nærmeste politistasjon, og at politiet er for lite til stede, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum avduket hun de nye politistasjonene i Sørumsand i Lillestrøm kommune.

– Vi har fått mange politifaglige råd. Summen av alle innspillene vi har fått er utgangspunktet for beslutningen vi har tatt om disse stedene, fortsetter hun.

Disse kommunene får nye politikontor fra 2024. Kontorene er spredt over hele landet.

Misnøye i vest

Hos ledelsen i Vest politidistrikt reagerer de negativt på nyheten. Der er Vaksdal nytt polititjenestested.

Visepolitimester Arne Johannessen forteller at politiet ser mer behov for å styrke digitale løsninger, og trekker frem nettpatruljen som et eksempel.

– Den har vært en stor suksess for oss, men den er ikke døgnåpen i dag. Vi har en særdeles stor brukergruppe som bruker nettpatruljen som sin lokale politistasjon, hvor de kommuniserer med politiet uavhengig av hvor de bor i distriktet. Hadde vi dyttet inn noen ekstra millioner der, i stedet for å opprette et fysisk kontor, så hadde det gitt et helt annet nedslagsfelt, sier han til NRK.

Opprettelsen av et fysisk kontor beskriver han som «en symbolpolitisk handling». Ifølge Johannessen ville det ha vært bedre brukt av pengene dersom de for eksempel kunne ha fått en ekstra politipatrulje knyttet til Voss politistasjon.

– En ekstra politipatrulje kunne ha dekket aksen Voss, Vaksdal og Osterøy. En bygning i seg selv gir jo ingen trygghet. Det er en symbolpolitisk handling. Et kontor med et politiskilt på veggen gir ingen polititjeneste. Det er det antall politifolk som gir, sier Johannessen.

Reaksjonen er den samme i nord.

– Vi har vært ekstremt tydelig på at vi ikke ønsker flere tjenestesteder. Vi ønsker flere folk, vi ønsker mer bemanning, slik at vi kan levere de polititjenestene som vi er satt til å gjøre. Det er veldig fint med tjenestesteder, men de må ha innhold, sier leder politiets fellesforbund Troms, Runar Fagerlund.

Agder-glede

I Agder skal lensmannskontorene i Åseral og Kvinesdal gjenåpnes.

Det er ordføreren i Åseral svært fornøyd med.

– Dette er en gladnyhet. Jeg må klype meg i armen, sier ordfører Inger Lise Lund (Ap).

Hun er spesielt glad for den økte tilstedeværelsen politiet vil få i kommunen.

– Her er det store avstander. Skjer det ulykker er politiet lettere tilgjengelig. Vi har erfart at folk ringer og at politiet ikke kan komme.

Stortingsrepresentant for Agder Gro Anita Mykjåland (Sp) mener det er en riktig beslutning å gjenåpne tjenestestedene.

Indre Agder ble spesielt hardt rammet av nærpolitireformen, sier Mykjåland.

– Vi har sett at politiet har blitt fjernere fra folk og distrikt, og dette handler om at folk skal være trygge. Da må vi dele ut ressursene jevnt over.

Mona Benjaminsen (Ap), ordfører i Karlsøy, er også svært fornøyd.

– Jeg synes det er kjempeflott at vi i Karlsøy blir sett og hørt. Vi er en øykommune og det er utfordrende uansett hva det er du skal drive med. Det er langt fra Tromsø og ut hit, og det er enda lengere helt ytterst, sier hun.

Imot politiets råd

Tidligere i år la regjeringen frem en liste over ni politikontor som gjenåpner i løpet av 2023. Tirsdag kunne NRK fortelle at dette skjer imot politiets egne råd på over halvparten av stedene.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser, som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning, sa politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt om opprettelsen av kontoret i Meråker.

Regjeringas beslutning om å åpne nye tjenestesteder får imidlertid støtte hos politidistriktene i Oslo, Øst og Møre og Romsdal.

Senterpartiet har lenge kjempet for «nærpolitiet», og regjeringen ble i Hurdalsplattformen enige om å åpne totalt 20 nye polititjenestesteder.

Høyre reagerer på at regjeringen velger å opprette nye politikontorer. De mener det er helt feil ressursbruk.

– Regjeringen forstår ikke alvoret i situasjonen politiet står i. Vi trenger flere politifolk, ikke flere politikontorer. Vi visste at regjeringen har skylapper på. De har visst bomull i ørene også. Hadde de lyttet til politiet og de tillitsvalgte, hadde de ikke gjort dette sier justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Sommerkontor

Tidligere i år ble det kjent at disse ni stedene skal få politikontor i løpet av 2023:

Engerdal (Innlandet politidistrikt)

Hvaler (Øst politidistrikt) – kun sommersesong

Meråker (Trøndelag politidistrikt)

Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

Salangen (Troms politidistrikt)

Sandefjord (Torp lufthavn i Sør-Øst politidistrikt)

Sigdal (Sør-Øst politidistrikt)

Steigen (Nordland politidistrikt)

Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) – kun sommersesong

Magnormoen i Innlandet politidistrikt ble opprettet i 2022, ifølge en pressemelding. Dermed er alle de 20 stedene nå kjent.