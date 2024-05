Venstre ber den nye helseministeren komme på banen på rusfeltet: – Kan iallfall ikke bli verre

Tre år har gått, men den sittende regjeringens varslede rusreform uteblir.

Nå ber Venstre den nye helseministeren Jan Christian Vestre om å få fart på sakene.

– Vi har hele tiden ventet på en skikkelig reform for rusfeltet. Det ble vi lovet da de stemte ned vår rusreform i 2021. Da lovet de at de skulle lage sin rusreform. Den har vi ikke sett snurten til, sier Venstre-leder Guri Melby på besøk hos Prindsens mottakssenter mandag formiddag.

Tidslinje for rusreform i Norge Ekspander/minimer faktaboks Februar 2021: Solberg-regjeringen presenterte sitt forslag til rusreform. Forslaget som blir mest omtalt, er å avkriminalisere bruk- og besittelse av mindre doser narkotika til eget bruk.

Solberg-regjeringen presenterte sitt forslag til rusreform. Forslaget som blir mest omtalt, er å avkriminalisere bruk- og besittelse av mindre doser narkotika til eget bruk. Juni 2021: Forslaget ble nedstemt i Stortinget. Arbeiderpartiet stemte imot, og lovet at de ville lage et bedre forslag hvis de vant valget. Da vil de ikke avkriminalisere mindre brukerdoser narkotika.

Forslaget ble nedstemt i Stortinget. Arbeiderpartiet stemte imot, og lovet at de ville lage et bedre forslag hvis de vant valget. Da vil de ikke avkriminalisere mindre brukerdoser narkotika. Oktober 2021: Støre-regjeringen blir etablert etter rød-grønn valgseier i Stortingsvalget. Regjeringen lover en behandlingsreform i Hurdalsplattformen, som er et dokument der regjeringspartiene har blitt enige om hva politikken deres skal være de neste fire årene.

Støre-regjeringen blir etablert etter rød-grønn valgseier i Stortingsvalget. Regjeringen lover en behandlingsreform i Hurdalsplattformen, som er et dokument der regjeringspartiene har blitt enige om hva politikken deres skal være de neste fire årene. Mars 2022: Støre-regjeringen lover å foreslå en forebyggings- og behandlingsreform i en stortingsmelding i løpet av 2023.

Støre-regjeringen lover å foreslå en forebyggings- og behandlingsreform i en stortingsmelding i løpet av 2023. April 2022: Høyesterett fjerner straffen for mindre doser narkotika til eget bruk.

Oslo-byråd Julianne Ferskaug tok med seg partilederen og flere rådgivere på besøk på mottakssenteret.

Her fikk de se hagen der brukerne til senteret kan koble av på sommerstid, og en innføring av tjenestene senteret tilbyr.

– Jeg er litt bekymra når vi får ny helseminister, for jeg vet at det kan ta litt tid å komme opp i fart på et område. Samtidig har jeg store forhåpninger til at en energisk og ny helseminister kan ta tak i dette feltet med litt nye øyne.

– Kan ikke bli verre

Begge håper nå at den ferske helseministeren prioriterer ruspolitikk høyere enn de mener hans forgjenger gjorde.

– Jeg tenker at det kan i hvert fall ikke bli verre enn det har vært på rusfeltet, sier Melby.

Oslo og Bergen har landets eneste brukerrom. Her kan brukere av ulovlige rusmidler både inhalere og sette sprøyter med medbrakte rusmidler.

Helsepersonell er til stede og kan gi umiddelbar hjelp dersom brukerne tar overdose.

På Prindsens har aldri noen dødd av overdose. I fjor skjedde 129 overdoser på senteret.

Men institusjonssjef Dorthe Downey sier Prindsens har behov for større kapasitet på brukerrommet enn de har i dag.

– Vi må i perioder avvise nye brukere på grunn av kapasiteten, og brukerrommet må dessverre stenges i perioder på grunn av ikke-dødelige overdoser, sier Downey til NRK.

Over 43.000 besøk på brukerrommet i 2023

Brukerrommet ble besøkt over 43.000 ganger i 2023. Samtidig måtte det stenge 1345 ganger i løpet av året.

Ifølge Downey står det i brukerromsloven at det er en forutsetning å bruke sprøyte for å få bruke et brukerrom.

– Det er veldig uheldig at de som velger en mindre farlig inntaksmåte, som røyking, ikke får benyttet brukerrommet. Vi har for få plasser for røyking, sier hun.

Ferskaug og Melby vil begge at brukerromsloven skal endres, slik at man lettere kan etablere nye rom for brukere av ulovlige rusmidler. Og for å legge til rette for røykerom.

– Vi ser at det er et stort press fra hele landet. Siden Oslo er et av de eneste stedene det fins et bredt tilbud, så er det mange som benytter seg av at det er mulig å være anonym på våre tilbud og kommer fra andre steder. Da trenger vi at regjeringen også er med og gir oss rammene til å kunne ta det nasjonale ansvaret, sier Ferskaug.

Prindsens mottakssenter har ikke statistikk på hvor deres brukere kommer fra i landet.

Venstres forslag om endring av brukerromsloven for et år siden, ble imidlertid nedstemt.

– Får du med deg Stortinget på det?

– Vi skal i hvert fall fortsette å prøve. Så håper jeg at regjeringspartiene snart tar bort skylappene, tar virkeligheten inn over seg og skjønner at vi er nødt til å gjøre noe, sier Melby.

Vil ikke si en dato for behandlingsreform

Helseminister Jan Christian Vestre kunne ikke stille til intervju med NRK om Venstres store forhåpninger til han. I hans sted stiller statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Men Rønning-Arnesen vil ikke love et tidspunkt for regjeringens behandlingsreform.

– Vi jobber med den for fullt. Og vi gleder oss til å legge den frem, men jeg har ikke noen konkret dato ennå på når det tidspunktet blir.

Ellen Rønning-Arnesen er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Får dere det til før sommeren, eller blir det mot høsten?

– Jeg skulle ønske jeg hadde en dato, men det har jeg dessverre ikke. Vi jobber med den, og det er mange departementer som skal med. For det er viktig for oss at det blir et bra dokument som sendes over til Stortinget. Det er viktigst at det blir et godt dokument, sammenlignet med når det skal legges fram.

– Hva er det som tar så lang tid?

– En stortingsmelding er krevende. Vi har også lagt fram ekstremt mange meldinger i det siste. Og det er jo ofte de samme folka som skal gjøre jobben. Så vi jobber så godt vi kan med å ha forandret i alle de prosessene som vi har satt i gang fra Helsedepartementets side.

– Kommer den i 2024?

– Ja, det får vi jo inderlig håpe.

Rønning-Arnesen ønsker ikke å gå inn på hva behandlingsreformen vil bestå av. Hun mener regjeringen allerede leverer på rusfeltet.

– Vi har lagt fram nye LAR-retningslinjer. Vi har fjernet egenandelskravet. Det er tilskuddsordninger som har blitt rullet ut. Heroinassistert behandling er på plass. Og vi har også jobbet med nye råd hva gjelder overdoseforebygging. Så det er ikke sånn at det er stillstand på rusfeltet.

Hun er åpen for at brukerromsloven har rom for forbedringer, men vil ikke ta regninga for brukerrommene i Oslo.

– Man skal alltid være lydhør for innbyggernes behov. Man skal passe på at de får den helsehjelpen de trenger. Både sprøyterommene og siden brukerrommene har vært viktige som skadereduserende tiltak. Der har Oslo og Bergen gått foran. Det har blitt gjort et kjempearbeid på tvers av byråd og regjeringer.