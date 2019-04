Permanent politibevæpning i Oslo sentrum

Regjeringen foreslår i dag en endring i politiloven som gir politiet i Oslo økt frihet når det gjelder bevæpning.

Ordningen vil gi politiet adgang til å kunne beskytte sårbare objekter med en eller flere bevæpnede patruljer som beveger seg mellom objektene i et avgrenset område.

– Dette betyr at politiet kan ha varig bevæpning når de flytter seg fra ett sikringsobjekt til et annet, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Med dagens regelverk må en bevæpnet politipatrulje som for eksempel vokter Stortinget måtte låse inn våpnene i bilen før de flytter seg til Regjeringskvartalet, hvor de igjen kan ta ut våpnene. Det nye forslaget vil føre til at de kan ha våpen tilgjengelige under transporten.

I dag er det permanent punktbevæpning flere steder i Oslo, altså at politiet kan stå bevæpnet på steder som er særlig utsatt for blant annet terror. Kallmyr tror derfor ikke folk vil legge merke mer bevæpnet politi i Oslo sentrum.

– Det kommer litt an på om de flytter seg i bil eller om de går fra sted til sted. Noen objekter vil det være naturlig å gå mellom, men mange av disse stedene er innenfor Ring 1 i Oslo, og der er politiet bevæpnet uansett.

Forslaget ble lagt fram for Kongen i statsråd i dag, men må fortsatt behandles i Stortinget.

Langvarig debatt om bevæpning

I fjor sommer åpnet daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at enkelte politipatruljer kunne bære våpen for å bedre terrorberedskapen i Oslo. Samtidig sa han at han ønsket å gjøre ordningen permanent.

I februar 2018 i forbindelse med regjeringsforhandlingene på Jeløya, sa Venstres Abid Raja at Regjeringen ikke ville innføre en generell bevæpning av politiet i Norge.

– Nå er debatten lagt død, i hvert fall for de fire neste årene, sa Raja da.

Kallmyr mener den nye ordningen ikke er en snikinnføring av permanent politibevæpning. Prinsippet om ubevæpnet politi ligger fast, sier han.

– Vi har en god balanse nå, vi har bevæpning rundt noen steder hvor det er viktig med bevæpning og så har vi fortløpende vurderinger slik at man får bevæpning når man trenger det, for eksempel i indre Oslo.

Norsk politi skyter lite

I perioden november 2014 til februar 2016 gikk politiet med våpen i beltet, som følge av en midlertidig bevæpning. Selv om det førte til en økning i antallet vådeskudd, førte det ikke til en særlig økning i situasjoner hvor politiet brukte våpen, eller truet med å skyte.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa da at det kunne være vanskelig å kun se på tall fordi enhver situasjon der politiet benytter skytevåpen er forskjellig.

– Likevel viser dette at man ikke «tok helt av» når det gjelder bruk av våpen i perioden, slik noen fryktet i forkant, sa Bolstad da.

Fra første januar i år begynte fire politidistrikt, deriblant Oslo, et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen. En type våpen som gir et kraftig elektrisk støt, men som regnes som mindre farlig enn skytevåpen.