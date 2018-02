Regjeringen vil ikke bevæpne politiet

Spørsmålet om politiet over hele landet bør gå med pistol i beltet er blitt heftig diskutert, også i regjeringsforhandlingene på Jeløya.

– Men nå er debatten lagt død, i hvert fall for de fire neste årene, sier Abid Raja (V) til NRK.

Ingen generell bevæpning av politiet

Venstre er blitt enige med regjeringspartiene på Jeløya om at det ikke blir noen generell bevæpning i av politiet i Norge denne Stortingsperioden.

– Dette er vi liberaler veldig fornøyde med, – at vi klarer å beholde det sivile preget som det norske politiet har. Det norske folk har stor grad av tillit til politiet, sier en fornøyd Raja.

I Jeløya-plattformen åpnes det for at politiet kan bære våpen på spesielt utsatte steder etter risikovurderinger, men ikke generell bevæpning av politiet slik Fremskrittspartiet ønsker.

– Nå har vi en regjeringsplattform der vi skal få på plass såkalt punktbevæpning, det vil si på steder der vi ser behov for bevæpnet politi. Dette skal innføres både av hensyn til tryggheten til folk flest, og av hensyn til politiet, sier den ferske justisministeren Sylvi Listhaug (Frp).

– Ikke opp til politimestrene

En såkalt punktbevæpning innebærer en midlertidig bevæpning av politiet etter behov, slik det ble innført for en periode på Gardermoen før julen 2017.

Sentrum i de største byene i Norge kan bli aktuelle steder for en slik type bevæpning av politiet.

– Det vil ikke være slik at hver politimester kan bestemme hvordan de ønsker å gjøre det, det vil være basert på faglige vurderinger fra blant annet PST og Politidirektoratet, forteller Raja.

– Vi er skuffet

Politiets Fellesforbund har jobbet lenge for å få til et fast bevæpnet politi over hele landet. I fjorårets høringsrunde fikk de støtte av både PST, Riksadvokaten og politimesterne i de tre største byene.

– Det har vært tydelige tilbakemeldinger med tanke på behovet, og ikke minst fra dem som faktisk skal gjøre den tjenesten ute i gata. Med tanke på det så må jeg nok si at vi er skuffet, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Bolstad forteller at de hadde sett for seg en litt mer fremoverlent regjering når det kom til bevæpning av politiet.

– Hvis man ser på episoder som har vært, og terroren som rammer mange land i Europa, så vet vi aldri hvor det skjer. Vårt standpunkt er at en generell bevæpning er det beste. Vi beveger oss i riktig retning med punktbevæpning, men vi er ikke der vi mener at tryggheten bør være, sier Bolstad til NRK.

