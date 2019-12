Pågrepet i Colombia: Ber om 26 måneders fengsel for Cappelen-kunde (42)

En tidligere rørlegger fra Røa er tiltalt for å ha kjøpt åtte kilo hasj av Gjermund Cappelen og ha vært en av Cappelens nærmeste medhjelpere.

42-åringen ble først pågrepet av politiet etter å ha vært med på å dyrke cannabis i en garasje i Asker i 2012, i en sak uten kjent tilknytning til Cappelen-saken.

Da rettssaken mot Gjermund Cappelens narkotikanettverk startet i Asker og Bærum tingrett i 2015, møtte ikke den tiltalte opp. På det tidspunktet var han også dømt til fire og et halvt års fengsel for cannabisdyrkingen.

– Han skulle vært med i hovedsaken i 2015, men hadde dratt til utlandet. Han ble etterlyst internasjonalt i forkant av hovedforhandlingen, fordi han ikke hadde blitt stevnet, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe.

Pågrepet i Colombia

Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe. Foto: OLA MJAALAND

Da den første rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet i Oslo tingrett tingrett i 2017, ble det klart at mannen hadde blitt pågrepet på en flyplass i Colombia få dager tidligere.

Mannen hadde da blitt etterlyst gjennom Interpol-samarbeidet, som omfatter 182 land.

Da startet en omfattende prosess med å få mannen utlevert til Norge. Norge har per i dag ikke noen formell utleveringsavtale med Colombia.

– Han ble hentet til Norge 8. juni 2018 og varetektsfengslet i juli, før han gikk over til å sone dommen for cannabisdyrkingen, sier Backe.

Mannens advokat Albulena Krasniqi påpeker at 42-åringen samtykket til utleveringen fra Colombia.

– Grunnen til at det tok lang tid å få ham utlevert må politiet i Norge og Colombia svare for.

Advokatene Marius Dietrichson og Albulena Krasniqi har begge representert 42-åringen. Foto: Vegar Erstad

– Siste tur

Han ble pågrepet da navnet hans dukket opp på passasjerlistene i forbindelse med en mellomlanding i Colombia, etter å ha vært på vei tilbake til USA fra Brasil.

Forsvarer Krasniqi, ved advokatkontoret Furuholmen Dietrichson, avviser at mannen hadde forsøkt å rømme landet.

– Han var ikke stevnet i saken i 2015, og hadde heller ikke fått dato for soningen. Han ville ta en siste tur til Brasil, der han har familiemessig tilknytning, før han skulle sone, sier Krasniqi.

Ifølge påtalemyndigheten skal 42-åringen ha hentet hasjen fra en tidligere rørlegger som disponerte ett av Cappelen-nettverkets hasjlagre. Dette er forhold Cappelen og «Rør» allerede er domfelt for.

42-åringen nekter straffskyld etter tiltalen.

– Han har ikke mottatt noe hasj fra Cappelen. Det er ikke bevis for overlevering, eller at han er omtalt med kallenavn i hasj-regnskapene, sier Krasniqi, som mandag ba om klienten ble frifunnet.

Bildene avslørte Gjermund Cappelens narkoliga. Politiet mener hasjsmuglerne fikk hjelp av politilederen Eirik Jensen. Du trenger javascript for å se video. Bildene avslørte Gjermund Cappelens narkoliga. Politiet mener hasjsmuglerne fikk hjelp av politilederen Eirik Jensen.

– Må dele skylden

Politiadvokat Backe la mandag ned påstand om at 42-åringen skal dømmes til to år og to måneders fengsel for hasjkjøpet.

Skylden for at det har tatt lang tid å få saken opp for retten etter at mannen var tilbake i Norge er delt, mener Backe.

– Det var først i mai i år det ble avklart at han ikke ønsket å komme i ytterligere avhør hos politiet. Men vi kunne også ha purret på dette tidligere, sier politiadvokaten.

Forsvarer Krasniqi er uenig at manglende tilbakemelding fra hennes klient er årsaken til den lange saksbehandlingstiden.

– Vi ba tidlig om at saken skulle berammes. Det har ikke vært nye etterforskningsskritt, tiltalen er uendret fra 2015. Det virker mer som saken har ligget og samlet støv.

Gjermund Cappelen er dømt for å ha solgt åtte kilo hasj til 42-åringen. Her fra den forrige rettsrunden i Borgarting lagmannsrett. Foto: Ola Hana / NRK

Cappelen vitnet

Gjermund Cappelens forsvarer Kaja de Vibe Malling bekrefter overfor NRK at Gjermund Cappelen vitnet i saken Asker og Bærum tingrett mandag. Cappelens forsvarere var ikke til stede under vitnemålet.

Cappelen var svært ordknapp da han ble spurt om sin relasjon til 42-åringen i Oslo tingrett i 2017, men bekreftet at de to hadde hatt «en diskusjon om hasj». Bakgrunnen for at 42-åringen ble innblandet i saken var at han ble knyttet til de narkoregnskapene som ble funnet i Cappelen-ligaens hasjlager i desember 2017.

Cappelen sitter for tiden på tiltalebenken i ankesaken i Borgarting lagmannsrett, sammen med Eirik Jensen. Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon, og for innførsel av 16 tonn hasj til Norge.

Cappelen begynte på sin frie forklaring forrige uke. Denne uken skal Cappelen svare på spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Det er i utgangspunktet rettsfri i ankesaken på mandager, så Cappelens vitnemål har ikke fått noen praktiske konsekvenser for ankesaken.