Oscar André (15) ble drept på Kapp: – Han var en sprudlende gutt

– Han sto for det han sa og gjorde. Han hadde også veldig mange talenter, spesielt musikalske i korpset som vi også hadde glede av i kirken under lysmesser, forteller sogneprest for Kapp og Nordlia, Christina Grevbo, til NRK.

Hun sier Oscar André var aktiv i menigheten og beskriver ham som en «flott, sprudlende og blid gutt».

– Han brukte mange av tilbudene i kirken og var alltid på tilbudssiden selv, og positiv til å hjelpe også, sier Grevbo.

Det var om morgenen onsdag 9. oktober at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i familiens hjem i Østre Toten.

På stedet fant de 15 år gamle Oscar André livløs.

Den første patruljen startet livredning på stedet. De skal blant annet ha brukt en hjertestarter. 15-åringen hadde kritiske skader. Han ble fraktet med ambulansehelikopter til Ullevål sykehus.

Der ble han mandag erklært død. Hans far er nå siktet for drap og for seksuell omgang med en person under 14 år. Dette forholdet gjelder den nå avdøde gutten. Faren har erkjent samtlige forhold han har blitt siktet for.

Politifolk ved huset på Kapp i Østre Toten der den 15 år gamle gutten ble livstruende skadet av sin egen far om morgenen 9. oktober i år. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Opprørende for hele bygda

Det brutale drapet på gutten har sjokkert hele Norge, og sognepresten forteller at den siste måneden har vært tung for lokalsamfunnet.

– Det har vært opprørende for hele bygda. Det har vært veldig tungt og en stor usikkerhet rundt hva som skulle skje med Oscar André. Vi har trengt mye tid til å skjønne at dette faktisk skjedde, sier Grevbo.

Hun omtaler det hele som et sjokk for folk i bygda – et sjokk de ikke helt klarer å komme videre fra. Men omsorgen har like fullt vært til stede.

– Omsorgen og varmen for familien er like fremtredende. Og så er det noe med at på et lite sted har alle en relasjon på en eller annen måte. Det viser hvor viktig det er i en bygd at vi støtter hverandre og holder sammen, sier sognepresten som skal lede bisettelsen av Oscar André i Hoff kirke førstkommende fredag.

– Hvordan forholder man seg til en slik begravelse?

– Det er viktig å ha god kontakt med familien og gjøre dette med respekt for dem. Det er godt å få lov til å bidra i denne situasjonen. Det er mange som ønsker å gjøre noe for familien i bygda, og dette er et lite bidrag, sier Grevbo.

Rektor Marie Holenbakken ved Gjøvik vgs sier at den siste måneden har vært tung for elevene og de ansatte. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Rektor: – En omsorgsfull og glad gutt

Oscar André Ocampo Overn var elev ved Gjøvik videregående skole. Rektor Marie Holenbakken forteller om en tung tid for både elever og ansatte.

– Det har preget skolen enormt. Det har vært en merkelig stemning og tunge dager der vi har forsøkt å ivareta elever og ansatte, sier hun.

Hun forteller at de har et kriseteam inne som har ivaretatt elevene og ansatte. Skolen har også ansatte som er i beredskap for elevene.

– Hvordan har elevene gitt uttrykk for hvordan de har det nå?

– De gir uttrykk på forskjellig vis – det er sjokk, det er sorg og det er sterke følelser, sier Holenbakken.

På tirsdag har skolen tatt initiativ til en minnestund som skal bestå av en samling i gymsalen hvor det vil være taler og musikalske innslag.

Rektoren kjente ikke Oscar André personlig, men har fått mange beskrivelser fra lærere og ansatte som kjente ham.

– Han blir beskrevet som en omsorgsfull og glad gutt som var godt likt av mange. Han var veldig musikalsk og omgjengelig, sier hun.