I en pressemelding fra Innlandet politidistrikt torsdag kveld, kommer det fram at dødsårsaken til den avdøde 15-åringen antas å være kvelning.

– Det er en foreløpig obduksjonsrapport, og det vil ta noe tid før den endelige rapporten er klar, uttaler påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle i pressemeldingen.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen opplyser til NRK at familien er varslet om rapporten.

Tirsdag 5. november ble siktelsen mot guttens far endret til å gjelde drap. Faren erkjenner straffskyld for drap.



– Siktede ble også avhørt av politiet denne ettermiddagen, ifølge Hasle.

Torsdag ble det klart at faren er varetektsfengslet for åtte nye uker.

POLITI: Pressekonferanse på Gjøvik om drap av 15-åring på Kapp, tirsdag 5. november. På bildet ses påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle og politifaglig etterforskningsleder John Eivind Melbye Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Fant gutten livløs

Det var om morgenen onsdag 9. oktober at politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen i familiens hjem i Østre Toten.

På stedet fant de den 15 år gamle gutten livløs.

Den første patruljen startet livredning på stedet. De skal blant annet ha brukt en hjertestarter. 15-åringen hadde kritiske skader. Han ble fraktet med ambulansehelikopter til Ullevål sykehus.

Der ble han mandag erklært død.

– Dette er en forferdelig tragisk sak og er svært belastende for hele familien, sa bistandsadvokat Inger Marie Støen til NRK mandag kveld.

BISTANDSADVOKAT: Inger Marie Støen bistår familien til den avdøde gutten. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Siktet for seksuell omgang med barn under 14 år

Guttens far ble pågrepet i bilen sin kort tid etter hendelsen. Det skjedde bare noen hundre meter fra åstedet.

Han skal fra første stund ha erkjent drapsforsøk.

Han ble dagen etter varetektsfengslet for fire uker.

– Han har gitt en sammenhengende lang forklaring, og avslutter med å erkjenne seg skyldig, sa forsvarer Håvard Fremstad til NRK i forbindelse med fengslingsmøtet.

Ifølge politiet har faren samarbeidet under avhørene. Han skal ha tegnet et klart bilde av hendelsesforløpet og har gjennomført en rekonstruksjon av hendelsen. Han skal også ha fortalt om motivet for handlingen.

OA: – Bærer preg av noe planlegging

Ifølge politiet ble det ikke brukt noe våpen, men ifølge Oppland Arbeiderblad bærer drapet preg av noe planlegging.

Etterforskingsleder John Eivind Melbye bekrefter til avisen at politiet fant strips og annet i og ved boligen. Dette mener han kan tyde på at drapet ikke var et resultat av noe som skjedde der og da i affekt.

– Det er forhold som bærer preg av noe planlegging, sa Melbye avisen.

Faren er også siktet for seksuell omgang med en person under 14 år. Dette forholdet gjelder den nå avdøde gutten. Faren er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor.

Det skal bare ha vært tre personer til stede i hjemmet under voldsepisoden. Det var 15-åringen samt moren og faren.