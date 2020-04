Ifølge retten er drapet en direkte følge av at seksuelle overgrepene mot sønnen var i ferd med å bli avdekket.

Aktor i saken Thorbjørn Klundseter ba om at mannen skulle lovens strengeste straff på 21 års fengsel, etter et drap han mener var en «ren henrettelse».

Tingretten er enige i at drapet var nøye planlagt. «Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i,» står det i dommen.

Klundseter omtalte drapet som «rått parti» og mener 15-åringen var forsvarsløs mot faren.

I dag skal Gjøvik tingrett komme med sin avgjørelse i saken.

Mannens forsvarer Håvard Fremstad mener tiltalte hele tiden, fra han selv meldte seg til politiet straks etter drapet, har samarbeidet og vist velvilje med påtalemakt og politi.

Fremstad mente derfor at det var på sin plass med noe strafferabatt.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Inger Marie Støen bistår avdøde Oscar Andre Ocampo Overns familie. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Angret ikke på drapet

Gjøvik tingrett behandlet saken i en tre dagers forhandling i forrige uke.

Faren sa i sin forklaring at han ikke angret på drapet. Faren sa videre at han mente at familien ville få det bedre uten sønnen, som ble adoptert fra Colombia som ett-åring.

Farens plan var å ta livet av både seg selv og sønnen. I stedet meldte han seg selv til politiet etter å ha tatt livet av sønnen.

Faren var tiltalt på fem punkter. Det eneste punktet han benekter straffskyld for, er for punktet om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år:

Drap på sønnen

Frihetsberøvelse av kona

Seksuell omgang med barn under 14 år

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Seksuell omgang med slektning i nedadstigende linje

Også en psykiatrisk vurdering av tiltalte ble lagt frem. Der kom det frem at mannen ikke var psykotisk under drapet og at han ikke uttrykte anger.

Moren om sønnen: – En varm og omsorgsfull gutt

Også 15-åringens mor vitnet under forhandlingene. Hun ble vitne til drapet. Da hun forsøkte å forhindre det som skjedde, ble hun sperret inne av sin nå fraseparerte ektemann på soverommet deres.

Der hadde faren på forhånd stripset fast vinduer og dører.

STRIPS: Retten fikk se stripsen som faren hadde festet på dører og vinduer i familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Foto: Politiet

– Jeg ropte at han skulle løpe: «Oscar du må flyge», fortalte den gråtkvalte moren.

I sin forklaring tegnet hun et positivt bilde av sønnen. Adoptivbarnet var jente, men endret navn i folkeregisteret til guttenavnet Oscar André i januar 2018.

Hun fortalte om et barn som hadde mange positive sider, at han var varm og omsorgsfull.

Videre sa hun at han var et barn med en del utfordringer. Mora sa at de var klar over at unger som var adoptert tidlig i livet kunne få det vanskelig, men at deres oppgave var å hjelpe og støtte ham.

Kjæresten om Oscar: Omsorgsfull og morsom

I tillegg vitnet kjæresten til avdøde, helsesykepleier ved skolen, og en barnevernskonsulent i saken. Videre vitnet de to politimennene som var først på stedet, og en rettsmedisiner.

Kjæresten omtalte Oscar Andre som en omsorgsfull og morsom person. De to gikk i korps sammen på barneskolen og kjente hverandre lenge før de ble kjærester i 2017.

Oscar Andre betrodde seg til henne om overgrepene. Faren til kjæresten meldte fra om dette til helsesykepleieren ved skolen.

ÅSTEDET: Politiet på åstedet kort tid etter drapet, som skjedde i familiens hjem på Kapp i Østre Toten.

Helsesykepleieren, som sa hun hadde fått god kontakt med gutten, meldte videre til barnevernet.

Det ble innkalt til et møte der barnevernet sammen med gutten planla hvordan de kunne informere foreldrene om saken.

I møte med foreldrene sa barnevernskonsulenten som vitnet, at de fikk et bilde av en gutt som kunne overdrive. Far hadde innrømmet en form for kiling på sønnen. Men han forklarte at «kilinga» før leggetid var en form for kos. Barnevernet fikk inntrykk av at det ikke var snakk om overgrep.

Saken ble henlagt og avsluttet i februar 2018.

De resterende vitnene i saken var politifolkene som var først på stedet, og en rettsmedisiner som la fram obduksjonsrapporten for retten.

Pressen fulgte rettssaken på videolink, på grunn av korona-restriksjoner.